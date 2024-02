Les utilisateurs de Reddit peuvent-ils prendre en otage son introduction en Bourse ?

Les utilisateurs des forums Reddit peuvent-ils faire capoter, ou du moins perturber, l'entrée en Bourse du réseau social ? L'entreprise, qui a déposé mi-février son dossier pour une introduction à Wall Street, prend en tout cas en compte le risque. Dans le document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, r/WallStreetBets, cette communauté de traders amateurs qui avait perturbé en 2021 le cours de l'action GameStop, est mentionné pas moins de cinq fois. « Étant donné la notoriété de la marque Reddit, et de la popularité du subreddit r/WallStreetBets parmi les investisseurs particuliers (...) le prix et le volume de trading de nos actions ordinaires de classe A pourraient connaître une volatilité extrême », craint l'entreprise.

Effectivement, cette sous communauté réunit 15 millions de membres, pour la plupart tradeurs amateurs. On y échange des conseils d'investissement (les plus risqués étant le mieux selon cette communauté). « C'est l'une des communautés les plus influentes et les plus renseignée du réseau », observe Jean-Baptiste Bourgeois, directeur associé de l'agence We Are Social.

En 2021, ses membres avaient contré les prédictions du marché et des investisseurs institutionnels en faisant remonter l'action du distributeur de jeu vidéo GameStop, montrant la puissance des réseaux sociaux combinés aux plateformes de trading grand public type RobinHood et eToro. L'affaire a ainsi marqué l'arrivée des « meme stocks », c'est-à-dire des actions dont on fait grimper et/ou redescendre le prix pour la blague, ou pour déranger, et pour empocher quelques dollars au passage. Une activité qui s'apparente à une forme de trolling financier.

Lire aussiSteve Huffman, le boss de Reddit en guerre contre ses utilisateurs

« Le début de la fin » selon les utilisateurs

Reddit a donc peur de se faire « meme stocker » par sa propre communauté. Selon The Verge, ses craintes pourraient s'avérer légitimes. Le média américain a épluché les commentaires des utilisateurs de différents subreddits (le nom donné aux forums du réseau) dont le fameux r/WallStreetBets. « Il faut shorter ce truc » (c'est-à-dire miser sur la baisse de la valeur de l'action), peut-on par exemple lire. Sur r/Technology (un autre sous forum), des utilisateurs estiment que c'est « le début de la fin ». « Je vous conseille d'archiver les dernières conversations NSFW [pour not safe for work, pornographiques autrement dit], avant que les investisseurs cassent tout », écrit l'un d'eux. Leur crainte principale est de voir l'aspect libertaire du réseau social disparaître.

L'entrée à Wall Street, prévue pour début mars selon Reuters, n'est pas l'unique objet d'agacement des utilisateurs. Ils sont aussi sceptiques quant au nouveau business model de l'entreprise. Quelques jours avant son enregistrement auprès de la SEC, Reddit a annoncé avoir noué un partenariat avec Google de 60 millions de dollars. L'idée est de lui vendre les contenus des forums pour alimenter ses modèles d'intelligence artificielle dite générative. Certains utilisateurs estiment que Reddit n'a en rien prouvé que ce modèle était viable. D'autres critiquent ses conséquences pour le Web, le droit des internautes, la protection des données et des droits d'auteur. En particulier parmi les 20.000 membres de la communauté r/AIWars, très active sur le sujet.

« Ce qui est intéressant, c'est que Reddit n'est clairement pas le seul réseau social à utiliser les données de ses utilisateurs pour alimenter les intelligences artificielles. Pour alimenter Llama (son grand modèle de langage), Meta utilise ses propres données. Idem pour Google. Mais par contre il n'a pas d'autres choix que de l'assumer de manière évidente et décomplexé. Car Reddit n'appartient pas à un Gafam, et doit donc nouer des partenariats pour vendre ses données », poursuit l'analyste Jean-Baptiste Bourgeois.

C'est aussi la direction prise par Tumblr et Wordpress, selon le média américain 404. De son côté, Reddit a pris la décision d'offrir à ses utilisateurs les plus assidus la possibilité d'acheter des actions, normalement réservés aux investisseurs professionnels. Un moyen de brosser dans le sens du poil une communauté dont elle connaît l'irritabilité.

Lire aussiSteve Huffman, le boss de Reddit en guerre contre ses utilisateurs

Reddit, l'un des derniers bastions de la culture web libertaire

Pour Jean-Baptiste Bourgeois, s'il y a bien une seule communauté du Web capable de faire preuve de solidarité et d'organisation pour accomplir un objectif commun (en l'occurrence : perturber une introduction en Bourse), c'est bien celle de Reddit. L'affaire GameStop le prouve.

« Reddit appartient à quelques utilisateurs. C'est l'un des derniers bastions de la culture web libertaire. Chaque changement, chaque décision des dirigeants conduit systématiquement à une révolte », note Jean-Baptiste Bourgeois.

La dernière en date, et l'une des plus impressionnantes, date de l'été dernier. L'affaire commence en mai, lorsque Reddit décide d'augmenter le prix d'accès à ses données via des API (une interface permettant d'accéder à un site ou une application). Le réseau justifie déjà cette décision comme un moyen de faire barrière aux acteurs de l'IA qui pillent ses contenus gratuitement. Des milliers de communautés Reddit (soit des centaines de millions de personnes) se mettent alors en grève. Ils estiment que cette décision pénalise surtout des applications tierces et des outils de modération, précieuses aux utilisateurs. Pendant 48h, 7.000 communautés ne publient rien sur la plateforme.

Steve Huffman, le PDG de Reddit, juge que la grève ne prendra pas. Pourtant, le mouvement se poursuit les semaines suivantes. Certains subreddit décident d'envahir le forum de contenu dit NSFW, ou polluent les conversations de photos de l'humoriste britannique John Oliver.

Un réseau intéressant pour les créateurs d'IA génératives

Cette communauté très engagée constitue la valeur du réseau social. Mais cette valeur est à double tranchant. « Cela reste l'un des seuls endroits du web où l'on peut trouver des contenus créatifs. La plupart des mèmes viennent à l'origine de Reddit, même si on peut les retrouver ensuite sur les autres plateformes. On y trouve plusieurs dizaines d'années de référence de la culture numérique. En revanche, comprendre Reddit est compliqué. C'est un langage très codé, avec une grammaire particulière. Pour un non initié c'est difficile de s'approprier cette plateforme assez cryptique, avec des références à sa propre culture ».

Cette complexité et la mauvaise réputation de certains utilisateurs rendent cette valeur difficilement monétisable. Pour les marques et les agences de publicité, Reddit est un formidable moyen d'observer ce qu'il se passe sur le Web, estime le directeur de We Are Social. En revanche peu d'annonceurs vont choisir la plateforme dans leur plan de communication. Pourtant, la publicité constitue pour le moment la principale source de revenu de l'entreprise. Son chiffre d'affaires s'élevait à 804 millions de dollars en 2024, en progression de 21 % par rapport à l'an dernier. Mais l'entreprise continue de perdre de l'argent : 90,8 millions de dollars l'an dernier.

Seulement une poignée d'utilisateurs vraiment actifs

Dans le dernier rapport de We Are Social, Reddit ne figure même plus dans les 15 plateformes préférées des Internautes au niveau mondial. Ce classement, trusté par Instagram, WhatsApp et Facebook, se base sur le nombre d'utilisateurs actifs par jour. Or, les forums de Reddit sont animés par une poignée de membres très assidus, notamment les 60.000 modérateurs, mais le reste des utilisateurs ne se connecte pas régulièrement.

On comprend donc aussi pourquoi la plateforme cherche de nouvelles sources de revenus. Si les inscrits, peu actifs en majorité, ne rapportent pas assez de revenus publicitaires, peut-être seront-ils davantage rentables pour nourrir la révolution en cours de l'intelligence artificielle générative.

Mais encore une fois, les utilisateurs sont sceptiques. Un certain Dan, interrogé par The Verge, résume la situation. « Les dirigeants voient une communauté très engagée, et pensent qu'il y a moyen de faire de l'argent à partir de cela. Mais peut-être qu'il n'y en a pas » Dans le document déposé à la SEC, Reddit concède lui-même que la profitabilité de l'entreprise est incertaine. Son entrée en Bourse apportera une réponse à la valeur de cette communauté hyper engagée (pour une petite partie), mais incontrôlable.