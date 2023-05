Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Allemagne, Fitch, dette américaine, cyberattaque, EDF)

L'Allemagne tombe en récession

Avec une deuxième baisse consécutive de son produit intérieur brut (PIB), l'Allemagne est tombée en récession au premier trimestre, selon l'institut Destatis.

Relèvement du plafond de la dette : Fitch place le « AAA » des Etats-Unis sous surveillance, un coup de semonce pour Joe Biden

Une semaine environ avant un possible défaut de paiement américain, alors que les négociations entre la Maison Blanche et l'opposition républicaine tournent au vinaigre, l'agence de notation Fitch a placé « sous surveillance » la note AAA des Etats-Unis, la plus haute possible.

Les Etats-Unis accusent la Chine de parrainer un « cyber-acteur » malveillant visant des infrastructures critiques

Les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux ont accusé mercredi un « cyber-acteur » parrainé par la Chine, connu sous le nom de Volt Typhoon, d'avoir discrètement infiltré les « infrastructures critiques » américaines, et averti que des campagnes similaires pourraient avoir lieu dans le monde entier.

Difficultés de recrutement : les entreprises tirent les salaires à la hausse pour attirer les cadres

Selon une étude de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) publiée ce jeudi, les entreprises se montrent « plus offensives » pour embaucher des cadres. Face aux difficultés croissantes pour recruter, elles sont 62% à indiquer avoir révisé à la hausse la rémunération initialement prévue. Elles sont aussi moins exigeantes sur les profils recherchés.

EXCLUSIF. Prix du nucléaire pour les industriels : EDF fustige le rapport Darmayan

Selon nos informations, l'électricien historique émet de fortes réserves sur les conclusions du rapport de l'ancien président d'ArcelorMittal France, qui propose des pistes pour que les industries électro-intensives bénéficient d'un prix du nucléaire le plus attractif possible. EDF est en désaccord avec le niveau de tarif évoqué et s'oppose à la formation de nouveaux consortiums.

