Les 5 infos business à retenir ce lundi matin

La Fédération française de football repart du Qatar les caisses bien remplies

L'équipe de France, battue dimanche en finale au Mondial-2022, a manqué le jackpot de 42 millions de dollars promis au vainqueur. Sa Fédération va néanmoins repartir avec près de 30 millions de dollars, dont 30% reviendront aux joueurs et au staff.

COP15 : la Chine livre son projet d'accord pour la protection de la biodiversité, un accord est tout proche

Après des négociations âpres, avec plusieurs points d'achoppements, la présidence chinoise de la COP15 vient de présenter son projet d'accord. Les principaux objectifs y sont bien inscrits, mais des zones d'ombres persistent. Les représentants des pays n'ont plus que jusqu'à demain pour arriver à un texte définitif.

En Europe, les expériences de semaine à quatre jours dans les entreprises se multiplient

Le gouvernement espagnol a lancé en fin de semaine dernière un programme pilote destiné à aider les PME du secteur industriel à réduire le temps de travail hebdomadaire de leurs salariés sans baisser leurs salaires, dans le but de stimuler la productivité. En Italie, la banque Intesa Sanpaolo, le plus gros employeur privé d'Italie, avec 74.000 salariés, a par ailleurs annoncé vouloir proposer à ses salariés la semaine de quatre jours avec un salaire inchangé. Partout, en Europe, et même au-delà, des gouvernements ou des entreprises se penchent sur cette organisation du travail.

Renationalisation d'EDF : le tribunal de commerce de Paris rejette un des recours des petits actionnaires

Les petits actionnaires d'EDF, qui contestent le prix et les modalités de la renationalisation de l'entreprise, ont été déboutés par le tribunal de commerce de Paris. Mais la renationalisation totale de l'énergéticien reste suspendue à la décision de la Cour d'appel de Paris devant laquelle les petits actionnaires ont également porté un recours.

« Qatargate » : Doha contre-attaque face au Parlement européen

Le Qatargate va laisser des traces. Ebranlé par cette suspicion de corruption par le Qatar dans ses propres rangs, le Parlement européen tente de réagir mais s'expose aux menaces de Doha. Mais avec l'accroissement de ses capacités de production de gaz naturel liquéfié, l'émirat du Golfe peut allégrement jouer sur le boulevard laissé par l'arrêt des importations de gaz russe en Europe pour tenter d'imposer ses vues aux à Bruxelles et aux Vingt-Sept.

ARTICLE BONUS - Maladie de Lyme : enquête sur une maladie mystérieuse

