Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (Choose France, éolien en mer, Sanofi, Microsoft, Lituanie)

Choose France : édition record avec plus de 15 milliards d'euros d'investissements

Emmanuel Macron réunit lundi au sommet « Choose France » environ 180 patrons étrangers qui profiteront de la vitrine du château de Versailles pour annoncer construire ou agrandir des usines, ou d'autres investissements en France pour plus de 15 milliards d'euros au total, un montant « record ».

Eolien en mer flottant : la France s'est-elle engagée dans une guerre des prix intenable ?

Des acteurs de l'éolien en mer s'inquiètent du prix très agressif auquel sortira le premier parc éolien flottant commercial français. Avec un prix inférieur à 100 euros du mégawattheure, ce tarif devrait être significativement inférieur à ce que l'on observe au Royaume-Uni. De quoi s'interroger sur la viabilité économique de ce projet et de son impact sur une filière industrielle européenne déjà très fragilisée.

Choose France : investissement « historique » pour Sanofi en France avec la construction d'une nouvelle usine

A l'occasion du 7e sommet Choose France, le groupe pharmaceutique français annonce investir 1,1 milliard d'euros sur le territoire, avec la construction d'une nouvelle usine dans le Val-de-Marne. D'autres grandes entreprises du secteur à l'image de Pfizer ou AstraZeneca ont également annoncé de nouveaux investissements.

Data centers : investissement colossal de Microsoft en France

Microsoft va investir 4 milliards d'euros dans le développement de data centers en France pour renforcer son infrastructure dans l'intelligence artificielle (IA) et le cloud, a annoncé le géant américain de l'informatique avant le sommet Choose France lundi.

Lituanie : une élection présidentielle centrée sur la « menace russe »

Le président lituanien Gitanas Nauseda et sa Première ministre Ingrida Simonyte seront opposés au second tour de l'élection présidentielle du 26 mai en Lituanie, un scrutin organisé sur fond de « menace russe ». Aucun des principaux candidats n'a annoncé vouloir remettre en cause son soutien à l'Ukraine.

