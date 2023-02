Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (Renault-Nissan, Eurazeo, retraites, EDF, Railcoop)

Renault-Nissan rééquilibrent leur alliance pour affronter les nouveaux défis du secteur automobile

Renault et Nissan ont détaillé ce lundi à Londres une profonde refonte de leur alliance, avec un rééquilibrage de leur relation capitalistique mais aussi une relance de leurs projets industriels communs.

Réforme des retraites : la bataille de l'Assemblée nationale commence, les syndicats maintiennent la pression

Si le gouvernement a fait un pas vers les Républicains en étendant le dispositif des carrières longues à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, l'interrogation demeure sur la possibilité d'un vote de la réforme avant le 18 février, la date limite avant sa transmission au Sénat. En cause, les quelque 20.000 amendements à examiner, dont 13.000 déposés par LFI. Pendant ce temps, la détermination des syndicats ne faiblit pas avec deux journées de mobilisation prévues les mardi 7 et samedi 11 février.

Poussée vers la sortie, Virginie Morgon quitte la tête d'Eurazeo

Le conseil de surveillance d'Eurazeo a entériné le remplacement de la présidente du directoire de la société d'investissement, Virginie Morgon, à la suite de dissensions avec le principal actionnaire, la famille Decaux, qui souhaitait son départ. Elle sera remplacée par deux présidents, Christophe Bavière, fondateur de la société d'investissement Idinvest Partners rachetée par Eurazeo, et William Kadouch-Chassaing, ancien directeur financier de la Société Générale.

Prix de l'énergie : le Conseil d'Etat donne raison à l'Etat contre EDF

Dans un décret publié le 11 mars 2022, le gouvernement décidait d'augmenter le volume d'électricité devant être cédé par EDF. Un choix politique que l'énergéticien demandait au Conseil d'Etat d'annuler. Une requête rejetée par le juge administratif suprême qui n'y voit pas une « aide d'Etat » aux clients des fournisseurs concurrents.

Nucléaire : la Belgique devrait prolonger trois réacteurs supplémentaires

Contraint par la guerre en Ukraine de revenir sur son programme de fermeture des centrales à horizon 2035, l'Etat belge va se rapprocher, une nouvelle fois, de son exploitant Engie pour passer l'hiver 2025-2026. C'est la deuxième fois en moins d'un an.

-Hydrogène issu du nucléaire : les fourberies de Berlin

-Railcoop prévoit de débuter la ligne Lyon-Bordeaux à l'été 2024 avec une fréquence « frugale »

