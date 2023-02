Railcoop prévoit de débuter la ligne Lyon-Bordeaux à l'été 2024 avec une fréquence « frugale »

L'offre est qualifiée de « frugale », avec un « aller-retour sur deux jours », c'est à dire un aller un jour et le retour le lendemain. C'est ce que projette désormais la coopérative ferroviaire Railcoop pour relier Bordeaux-Lyon via Roanne, Montluçon, Limoges, Périgueux en 7h30 environ. Et ce, à partir à partir de l'été 2024, alors que la jeune compagnie, basée à Figeac dans le Lot, a plusieurs fois retardé son lancement, initialement prévu à l'été 2022.

Une solution à moindre coût très éloignée des deux allers-retours quotidiens envisagés initialement pour reprendre cette liaison transversale abandonnée par la SNCF en 2014. Et pour cause : cette fréquence de train permettrait de limiter l'investissement à 4 millions d'euros, selon la porte-parole de Railccop, précisant une information de Contexte. Railcoop, pourrait ainsi lancer ce service réduit avec deux trains, et n'aurait donc à acheter qu'une rame supplémentaire, selon la porte-parole de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC).

Deux trains déjà acquis

En effet, à travers l'accord signé avec SNCF Voyageurs et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour racheter neuf autorails d'occasion, Railcoop en a pour le moment acquis deux, dont un a vocation à être démantelé pour fournir des pièces détachées à sa future flotte. Mais la société peine à boucler son plan de financement pour les acheter tous et les rénover, faute de garanties suffisantes pour emprunter. La société s'est tournée vers des collectivités locales pour soutenir son projet. Dernières en date, la Métropole et la Ville de Lyon ont annoncé fin janvier leur entrée à son capital à hauteur de 80.000 euros, tandis que la Ville a voté une participation à hauteur de 20.000 euros. Lors de l'annonce, la Métropole et la Ville de Lyon indiquaient que Railcoop avait levé « près de 5,8 millions d'euros en titres participatifs », et qu'une « levée de fonds toujours en cours ».

Lire aussiRailcoop : un scénario « accéléré » à l'étude, après l'entrée au capital de la Ville et Métropole de Lyon

Le projet de passer à un aller retour sur deux jours sera présenté en assemblée générale le 22 février prochain.

Pour rappel, Railcoop fait déjà circuler depuis novembre dernier des trains de fret entre Viviez-Decazeville (Aveyron) et Saint-Jory (Haute-Garonne).