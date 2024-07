Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (Laurence Tubiana, J.D. Vance, Elon Musk, décarbonation, IRIS²)

Matignon : PS, Ecologistes et PCF s'accordent sur Laurence Tubiana, LFI ferme la porte

Les trois partis proposent Laurence Tubiana comme Première ministre. Son profil est déjà critiqué par les Insoumis qui l'accusent de proximité avec Emmanuel Macron.

Trump choisit le sénateur J.D. Vance pour le poste de vice-président

Conservateur affirmé et ancien militaire, le sénateur républicain de l'Ohio n'a eu de cesse de défendre au Congrès la lutte contre l'immigration et le protectionnisme économique.

Etats-Unis : ce généreux don d'Elon Musk à Donald Trump pour soutenir sa campagne

Elon Musk prévoit de donner environ 45 millions de dollars par mois à un groupe de soutien à la campagne présidentielle de Donald Trump, auquel contribuent d'autres personnalités du secteur technologique, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

La décarbonation de l'industrie est-elle sur de bons rails ?

Le Réseau Action Climat et la Fondation pour la nature et l'environnement en doutent. Le rapport qu'ils publient ce mardi 16 juillet pointe le flou des plans de décarbonation, le choix de la technologie au détriment de la sobriété et une absence de réflexion sur l'emploi. Les ONG réclament une éco-conditionnalité des aides d'État.

Constellation IRIS² : Airbus et Thales veulent se retirer du consortium SpaceRISE

En raison d'une prise de risques que Thales Alenia Space et Airbus Space estiment trop hasardeuse sur le projet de constellation européenne IRIS², les filiales des deux géants européens ont envoyé un courrier aux opérateurs de satellites (SES, Eutelsat et Hispasat) pour leur proposer de se retirer du consortium SpaceRISE. Mais ils ne veulent en aucun cas abandonner ce projet auquel ils croient.

