Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (ultra-riches, SVB, AUKUS, nucléaire, immobilier)

L'Assemblée nationale a supprimé lundi soir l'objectif de réduction à 50% de la part de l'énergie nucléaire dans le mix électrique français d'ici à 2035, lors de l'examen du projet de loi d'accélération du nucléaire.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

L'Australie va acheter jusqu'à cinq sous-marins américains à propulsion nucléaire. Puis, Les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni vont s'associer pour développer une nouvelle génération de sous-marins, baptisée SSN-AUKUS.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Plus de 130 eurodéputés écologistes et de gauche ont signé une pétition qui réclame la création d'un impôt sur la fortune des « ultra-riches ». Elle contient l'idée d'une taxation à 1,5% à partir d'un patrimoine de 50 millions d'euros, tout en affirmant que le niveau exact de l'impôt devra être décidé « collectivement et démocratiquement ».

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

La faillite de la banque SVB pourrait faire ralentir les hausses de taux appliquées par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour contrer l'inflation. Il y a encore quelques jours, un relèvement plus fort que prévu était pourtant attendu. Plus d'un tiers des acteurs du marché s'attendent à une pause la semaine prochaine, une première fois depuis janvier 2022.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Au lendemain du premier confinement du printemps 2020, les professionnels de la fabrique de la ville se sont engagés à construire une cité post-Covid avec des logements plus grands, plus lumineux, avec davantage d'espaces extérieurs et de lieux partagés. Trois ans après, la promesse devient difficilement tenable. Si le dispositif Pinel+ agrandit la taille des logements, et si des promoteurs lancent des habitats « prêts à vivre », la crise est réelle en Île-de-France et sur le littoral. Les décideurs privés ne manquent pas de créativité en matière fiscale et financière pour inverser la tendance. Décryptage.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

______

ARTICLES BONUS :

______

RETROUVEZ NOTRE DOSSIER SPÉCIAL « LA REVANCHE DU NUCLÉAIRE »

[ ► Cliquez sur la Une pour accéder à notre édition spéciale de 82 pages]

| Lire aussi :

Bonne lecture et très bonne journée