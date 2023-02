Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (FMI, Telecom Italia, M6, assurance-vie, matières premières)

Taux : le FMI s'inquiète de la déconnexion entre les marchés financiers et le discours des banques centrales

Alors que les marchés financiers interprètent le discours de la Fed et de la BCE comme des signes annonciateurs d'une pause dans leur combat contre l'inflation, le chef du département des marchés monétaires et financiers du FMI, Tobias Adrian, tire la sonnette d'alarme et recommande aux banques centrales mondiales de faire comprendre aux marchés qu'il est probable que les taux d'intérêt resteront élevés pour longtemps afin de ramener durablement l'inflation sous leur cible et d'éviter un rebond des prix.

Rachat de réseau de Telecom Italia : le fonds d'investissement KKR fait une nouvelle offre

Le fonds américain a décidé de faire cavalier seul et a soumis une offre non contraignante pour acquérir une part majoritaire dans le réseau fixe de l'opérateur italien. Il avait déjà fait une proposition consistant à racheter la totalité du groupe italien pour 10,8 milliards d'euros mais qui avait été jugée trop basse. Un nouvel épisode dans ce dossier dans lequel l'exécutif italien entend garder la main.

M6 s'associe à Konbini pour enrichir sa plateforme de streaming gratuite 6play

Le groupe M6 noue un partenariat avec Konbini pour étoffer le catalogue de sa plateforme de streaming gratuite 6play, agrémentée dès mars d'une chaîne consacrée aux contenus de ce média en ligne prisé des jeunes. Pour Konbini, il s'agit surtout de diversifier ses sources de revenus alors qu'il « est enfin parvenu à la rentabilité en 2022 ».

Assurance-vie : le débat se déplace sur le terrain politique

Mesure dangereuse ou saine concurrence au sein de l'assurance-vie? La proposition de loi sénatoriale de transférabilité des contrats d'assurance-vie a peu de chances d'être retenue par l'Assemblée nationale. En revanche, l'idée d'un « Observatoire des frais sur les produits d'épargne », sous la responsabilité du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), fait son chemin.

Matières premières : 60% des entreprises frappées par la flambée des prix

L'explosion du prix des matières premières ces derniers mois a pesé sur la trésorerie de nombreuses entreprises dans l'agriculture, la restauration ou encore l'artisanat selon l'enquête annuelle d'Initiative France, un réseau d'associations destinées à accompagner les entreprises, présidé par l'ex-PDG de la SNCF Guillaume Pépy.

-Exportations d'armes : les industriels sont-ils des mauvais payeurs ? (3/4)

