Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (sondage sur l'avion, Medef, Citroën, Nissan, aviation)

Les Français croient moins à la décarbonation de l'aérien que leurs voisins européens, mais veulent encore voyager

SONDAGE- L'aviation pourra-t-elle se décarboner ? Devra-t-on limiter la croissance du transport aérien ? L'avion a-t-il de l'avenir ? A l'occasion de la publication du « baromètre européen du Paris Air Forum, réalisé par l'institut Ifop pour le Groupe ADP, en partenariat avec La Tribune », les Français se montrent peu enthousiastes sur ces questions en comparaison d'autres grands pays européens. Pourtant, il semble qu'il en faudra plus pour qu'ils renoncent complètement à leurs envies de voyages.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Citroën part à l'assaut du marché de la citadine électrique avec sa nouvelle C3

Après la R5 électrique de Renault et l'ID.2 de Volkswagen, voilà Citroën qui se lance à son tour dans la bataille des citadines électriques à moins de 25.000 euros avec sa nouvelle C3. Probablement fabriquée en Slovaquie, celle-ci devrait être commercialisée début 2024, soit avant ses concurrentes européennes. Une annonce qui pourrait donner un coup de pouce à la marque, à la peine chez Stellantis. Explications.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

« Je serai un président du Medef plus offensif et plus collectif » (Patrick Martin, candidat à la présidence du Medef)

Patrick Martin est le favori pour remplacer Geoffroy Roux de Bézieux à la présidence du Medef, lors de l'élection du 6 juillet prochain. Le bras droit du président sortant aborde la dernière ligne droite de cette campagne avec sérénité. Face à sa compétitrice, Dominique Carlac'h, il assume la continuité avec Geoffroy Roux de Bézieux, mais souhaite toutefois incarner un président du Medef plus offensif et plus collectif. Il milite pour que les partenaires sociaux retrouvent une place de choix dans le débat, prône moins de réglementation notamment environnementale sur les entreprises, fait de la croissance la pierre angulaire de son programme et propose que les excédents de l'Unédic servent à baisser les charges, notamment sur les salaires plus de deux fois supérieurs au SMIC.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Nissan se sépare d'Ashwani Gupta, son directeur opérationnel, sur fond de dissensions internes

Le directeur opérationnel et numéro deux de Nissan, Ashwani Gupta, un Indien qui rêvait de prendre la place de son patron japonais, va quitter ses fonctions le 27 juin, un départ qui risque de relancer les craintes sur la stabilité de la gouvernance du groupe. Bonne nouvelle toutefois pour Renault-Nissan, Ashwani Gupta étant l'un des opposants à l'Alliance.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Aviation : l'Etat s'apprête à dévoiler son plan pour accélérer la décarbonation de la filière

Plusieurs annonces du gouvernement sont attendues, ces prochains jours, sur la question de la décarbonation de la filière aéronautique. Emmanuel Macron doit parler du développement d'avions « zéro émission » vendredi, en visite chez Safran, avant d'annoncer un grand plan de production de carburants durables lundi, au Salon du Bourget.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

ARTICLE BONUS :

__________

RETROUVEZ NOTRE DOSSIER SPÉCIAL LA REVANCHE DU NUCLEAIRE

Bonne lecture et très bonne journée !