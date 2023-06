Citroën part à l'assaut du marché de la citadine électrique avec sa nouvelle C3

C'est une nouvelle qui risque de bouleverser le marché. Citroën annonce sa nouvelle C3 électrique qui sera présentée le 17 octobre prochain pour une commercialisation début 2024, à un prix inférieur à 25.000 euros. La citadine devrait également afficher des performances honorables, avec une autonomie supérieure à 300 km et sera fabriquée en Europe, probablement en Slovaquie dans l'usine de Trnava qui produisait notamment la Peugeot e-208 jusqu'alors. Après l'annonce de Renault et sa R5 pour l'année prochaine ainsi que Volkswagen et sa ID.2 pour 2025, les constructeurs européens tentent de se positionner sur des véhicules plus petits et moins chers pour contrer l'arrivée des voitures chinoises, comme celle annoncée par BYD et nommée Seagull proposée surement autour de 15.000 euros.

Lire aussiVoitures électriques : la France peut-elle revenir dans la course au raffinage de métaux pour batteries ?

La course au bonus écologique

Récemment, l'annonce du gouvernement de flécher le bonus écologique pour les véhicules électriques à moins de 47.000 euros avec l'impact écologique le moins élevé a donné de l'espoir aux constructeurs européens. En construisant des modèles plus petits en Europe (la R5 sera fabriquée en France et la ID.2 en Espagne), les voitures affichées à 25.000 euros pourront être achetées à 20.000 euros bonus déduit. C'est encore plus cher qu'une thermique, certes, mais le prix se rapproche peu à peu des attentes des consommateurs. En effet, dans une étude du cabinet Deloitte publiée en début d'année, près de 37% des consultés souhaitaient un véhicule en dessous de 30.000 euros, soit moins que le prix des voitures électriques actuelles, plutôt autour de 40.000 euros.

La barrière des 20.000 euros rapproche également les constructeurs européens des constructeurs chinois, dont les voitures citadines électriques pourraient être vendues autour de 15.000 euros en Europe.

Lire aussiStellantis : Carlos Tavares appelle à « sortir du dogme » de l'électrique

Cette annonce de Citroën bouleverse toutefois les autres marques dans le calendrier des sorties. Car si Renault attend ses premières batteries électriques produites dans sa gigafactory Envision à Douai pour sa R5 et repousse le lancement courant 2024, Citroën a préféré prendre les devants et couper l'herbe sous le pied de ses concurrents en annonçant une commercialisation début 2024.

« C'est la première du groupe Stellantis sur ce positionnement, nous seront aussi les seuls à lancer ce type de voiture électrique à moins de 25.000 euros », s'est réjouit Thierry Koskas, le directeur général de la marque Citroën dans une présentation à la presse en amont de la révélation du produit cet automne.

Concurrence sur la technologie

Si le prix affiché est sensiblement identique entre la future R5, la future ID.2 et cette Citroën C3, la performance pourrait faire la différence. On sait très peu d'informations sur le futur produit de Citroën mise à part sa batterie d'une autonomie de 300 km. C'est moins que les performances promises par Renault et Volkswagen avec plus de 400 km d'autonomie pour le premier et 450 km pour le second.

Récemment, Renault a également annoncé la présence d'un chargeur bidirectionnel pour sa future R5 qui permettra de restituer l'énergie stockée dans les batteries au reste du réseau électrique afin, notamment, de réaliser des économies de chargement.

Volkswagen, de son côté, a présenté sa ID.2 avec un volume intérieur aussi important qu'une Golf et une puissance de batterie qui permettra un chargement de 20% à 80% en seulement 20 minutes. Le groupe allemand a aussi évoqué une possibilité d'entrée de gamme à moins de 20.000 euros.

Citroën se veut « populaire » et souhaite rajeunir ses clients

Dans cette bataille sur le marché de l'électrique, la marque Citroën, rattachée au groupe Stellantis, souhaite se faire une place. Pour cela, elle se veut « populaire mais pas low cost ». C'est ce qu'a répété le directeur général de la marque, Thierry Koskas, arrivé en mars dernier. Pourtant, c'est notamment cette image qui a fait chuter les ventes de Citroën ces dernières années. Jugée peu moderne, avec une moyenne d'âge des acheteurs de 62 ans contre 55 en moyenne pour les autres constructeurs selon Eric Champarnaud, du cabinet de conseil C-Ways, cité par Challenges, la marque atteint 4% des parts de marché en Europe contre 6% il y a dix ans. La chute est encore plus vertigineuse en France où Citroën plafonne à 9% quand elle était à 15% en 2010.

Lire aussiVoitures neuves: le marché français progresse en février, mais Citroën (-23,71%) fait trébucher Stellantis

Il est désormais crucial pour la marque aux chevrons de se positionner auprès d'une cible plus jeune. Le premier pas a été fait avec la voiture sans permis électrique en 2020 nommée Ami dont plus de 30.000 exemplaires ont déjà été vendus en Europe. Citroën souhaite transformer l'essai pour atteindre le chiffre symbolique des 1 million de voitures vendues chaque année avec 700.000 en Europe et 300.000 à l'international, notamment en Inde où Carlos Tavares a choisi la marque pour conquérir ce marché stratégique.

Pour augmenter ses ventes, Citroën compte désormais sur son modèle disruptif avec des modèles atypiques comme le pick-up Omi présenté cette année en tant que concept-car. La marque souhaite aussi simplifier sa gamme pour réduire les coûts et proposer des modèles adaptés aux classes moyennes. En effet, pour chacun des modèles, seulement 3 versions de gamme seront présentées avec 5 options par version.

Cette C3 électrique offre un espoir d'inverser la tendance des ventes en devançant ses concurrents et continue la lancée de Citroën de créer des « voitures plus urbaines et plus compactes », selon les mots de son dirigeant. Une nécessité demandée par de nombreux chercheurs pour diminuer la quantité de métaux dans les voitures et limiter leur impact écologique à la production.