Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (chômage, Stellantis, BPCE, immobilier en Chine, métaux critiques)

France : le taux de chômage s'est stabilisé à 7,5% au premier trimestre

Le taux de chômage en France, au sens du Bureau international du Travail (BIT), s'est stabilisé à 7,5% de la population active au premier trimestre 2024, d'après l'INSEE. Il demeure néanmoins inférieur de 3 points de pourcentage à son pic de mi-2015.

Le patron de Stellantis hostile aux droits de douane sur les voitures électriques chinoises

Eriger des barrières douanières de 100% sur les voitures électriques chinoises est « un gros piège », a affirmé jeudi le patron du géant automobile Stellantis, Carlos Tavares, au surlendemain de l'annonce d'une telle mesure par les Etats-Unis.

Les clients de BPCE peuvent désormais régler leurs achats avec un simple mouvement d'une Swatch au poignet

Depuis ce vendredi 17 mai, les clients de BPCE peuvent régler leurs achats avec un simple mouvement d'une Swatch au poignet devant un terminal de paiement NFC, en mode off line. Une première en France mais la fonction Swatch Pay est déjà bien rodée dans de nombreux pays.

Chine : négociations cruciales pour tenter de relancer l'immobilier

Ce vendredi doit se tenir à Pékin une réunion cruciale entre représentants du gouvernement et du secteur immobilier au sujet d'un possible plan de relance de cette activité en crise, selon l'agence Bloomberg. Le secteur est sous forte pression, avec certains promoteurs au bord de la faillite et des prix en chute qui dissuadent les Chinois d'investir dans la pierre.

Minerais et métaux critiques : l'AIE alerte sur le risque de « tensions » concernant les approvisionnements mondiaux

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) craint des « tensions » sur l'approvisionnement mondial en minerais et métaux critiques, indispensables à la transition énergétique. En 2023, les seules ventes de voitures électriques ont bondi de 35%, et le déploiement de panneaux solaires et d'énergie éolienne a progressé de 75%.

