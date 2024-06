Sondage européennes : le bloc de gauche progresse

Comme aux européennes de 2019, l'électorat le plus volatil de la campagne 2024 pourrait le rester jusqu'au bout. Selon la nouvelle enquête réalisée par l'institut Elabe pour La Tribune Dimanche, le bloc de gauche a progressé de quelques points depuis la semaine dernière, totalisant 32,5%. Le social-démocrate Raphaël Glucksmann marque le pas, demeurant à 13% des intentions de vote pour le 9 juin, au profit de la liste écologiste conduite par Marie Toussaint, qui revient à 7%, tandis que l'Insoumise Manon Aubry (8,5%) et le communiste Léon Deffontaines (3%) ont repris respectivement 1 demi-point et 1 point. « Le bloc est très éclaté mais pourrait retrouver son score total d'il y a cinq ans, complète Bernard Sananès, président d'Elabe. Les thèmes un peu plus sociaux du moment ont pu jouer sur la mobilisation de la gauche. Elle peut nous réserver des surprises dimanche prochain. »

Un élément capital va jouer là-dessus : le niveau de participation au scrutin. En une semaine, l'intention de se rendre aux urnes a augmenté de 4 points, gagnant désormais 46% des Français sondés. « Ce n'est pas négligeable, on pourrait dépasser le niveau de 2019, qui était d'un peu plus de 50%, rappelle Bernard Sananès. Le surcroît de participation se trouve surtout chez les 18-24 ans, les électeurs de premier tour de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron en 2022. » Cela bénéficiera-t-il, en bout de course, à Valérie Hayer ? Tête de liste mise en difficulté dès le début de la campagne, l'eurodéputée macroniste est créditée de 16% des suffrages estimés. Une très légère remontée par rapport à la semaine dernière, qui se fait aux dépens de son rival des Républicains, François-Xavier Bellamy, toujours bloqué dans une zone (6,5%) où la marge d'erreur peut se révéler fatale.

Ce n'est pas le cas du grand favori de l'élection, Jordan Bardella, qui caracole en tête avec un écart toujours aussi significatif sur Valérie Hayer. Bien qu'ayant enregistré une petite baisse depuis le 26 mai, le patron du Rassemblement national est tout de même à 32,5% dans notre sondage. Au-delà du report massif et discipliné (89%) des électeurs de premier tour de Marine Le Pen en 2022, l'eurodéputé RN bénéficie aussi du fait que près de la moitié (49%) des électeurs d'Éric Zemmour se détournent de Marion Maréchal à son profit. La tête de liste Reconquête - retombée à 5% -n'en capte que 45% et n'est soutenue que par 4% des électeurs de Valérie Pécresse, malgré son obstination à attaquer LR et François-Xavier Bellamy durant les débats télévisés.

Sondage Elabe pour La Tribune Dimanche et BFMTV effectué les 29 et 31 mai 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1 803 personnes âgées de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine, dont 1 655 inscrites sur les listes électorales (méthode des quotas). Les interviews ont eu lieu en ligne. Pour les questions d'intentions de vote, seules les personnes inscrites sur les listes électorales et ayant l'intention d'aller voter sont prises en compte. La marge d'erreur est comprise entre 1 et 2,8 points de pourcentage.