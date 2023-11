Marche contre l'antisémitisme : 10 personnalités sortent du silence

C'est la neuvième manifestation organisée contre l'antisémitisme en France depuis le début des années 1980. Et elle est historique. Les citoyens appelés à marcher cet après-midi à Paris à partir de 15 heures entre les Invalides et le Sénat défileront dans un contexte d'extrême tension internationale, plus d'un mois après les pogroms perpétrés en Israël par le Hamas. Dans un climat, aussi, de puissante résurgence de l'antisémitisme, avec plus de 1 200 actes antijuifs recensés sur le territoire national depuis le 7 octobre. À l'initiative de ce rassemblement, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, les présidents des deux assemblées, espèrent susciter « un cri de conscience », « un sursaut pour manifester que les Français ne se résigneront jamais à la fatalité des haines ». Des rassemblements sont aussi organisés devant toutes les préfectures. Il paraît vain d'espérer laisser de côté les querelles politiciennes, omniprésentes depuis que Marine Le Pen a annoncé sa présence à la marche (lire page 4) et qu'a contrario Jean-Luc Mélenchon a confirmé qu'il n'y serait pas. « On a prévenu tout le monde mais on n'a invité personne », balaie-t-on dans l'entourage du président du Sénat. « On savait parfaitement qu'il y aurait un jeu politicien. Est-ce que c'était une raison pour ne pas le faire ? » abonde un proche de Yaël Braun-Pivet.

Lire aussi« L'antisémitisme est une attaque insidieuse contre la République » (Julie Martinez)

Même le gouvernement se déchire sur la présence de l'ancienne candidate à la présidentielle et de ses partisans. « À mon sens, le RN n'a pas sa place dans cette manifestation », a ainsi estimé le porte-parole Olivier Véran, quand son collègue Gérald Darmanin assène : « Notre travail, dimanche, ce n'est pas de lutter contre le RN, ça, c'est le travail tous les jours quand on fait de la politique. Notre travail, c'est de lutter contre l'antisémitisme. » À rebours de ce bazar, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher marchent main dans la main, comme sans doute rarement dans l'histoire de la République. La tribune conjointe publiée dans Le Figaro ainsi que l'appel à la manifestation ont été élaborés lors d'un déjeuner entre les deux responsables du pouvoir législatif lundi dernier à l'hôtel de Lassay. La présidente de l'Assemblée nationale s'est chargée de l'organisation pratique du rassemblement. « C'est vrai qu'au Sénat on n'a pas trop l'habitude d'organiser des manifestations », s'amuse-t-on au Palais du Luxembourg. Le carré de tête a été soigneusement constitué. Cinq personnalités seront particulièrement visibles. Les deux présidents des assemblées, la Première ministre, Élisabeth Borne, ainsi que les deux anciens présidents de la République Nicolas Sarkozy et François Hollande. Leur présence symbolise le mot d'ordre de la journée : « Pour la République et contre l'antisémitisme ». Aucune place n'est en revanche prévue pour les chefs de parti, ce qui évite de se poser la question du traitement d'Éric Zemmour et de Jordan Bardella. Emmanuel Macron a, lui, expliqué hier qu'il sera présent « par le cœur et par la pensée » à cette marche qui vise à « bâtir l'unité du pays ». ■