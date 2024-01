Remaniement ministériel : les premiers noms tombent, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin restent à leur poste

Le nouveau - et désormais plus jeune Premier ministre de la Ve République Gabriel Attal voulait aller vite et c'est donc chose faite. Ce jeudi après-midi, les premiers membres de son gouvernement ont ainsi été présentés. Objectif, une équipe resserrée afin d'impulser un nouvel élan au second quinquennat d'Emmanuel Macron, placé sous le signe du « réarmement » et de la « régénération ».

Après un premier déplacement, dans la foulée de sa nomination, dans le département Pas-de-Calais frappé par les inondations, Gabriel Attal devait également trouver un difficile équilibre au sein de la majorité.

Lire aussiRemaniement : Attal, l'arme anti-RN de Macron

Les ministères régaliens gardent leur ministre

En fin d'après midi ce jeudi, l'AFP, grâce à des sources concordantes, était en mesure de confirmer les premiers ministres de la nouvelle équipe du gouvernement. Comme il le souhaitait à l'origine, Bruno Le Maire reste donc à Bercy, tandis que Gérald Darmanin garde l'Intérieur. Sébastien Lecornu reste à la tête du ministère des Armées et Eric Dupond-Moretti à celui de la Justice. Par ailleurs, Prisca Thevenot, jusqu'alors secrétaire d'Etat à la Jeunesse, devient porte-parole du gouvernement, selon ces mêmes sources. Les prochaines nominations devraient être confirmées au fil de la journée.

Lire aussiRemaniement : l'inépuisable Bruno Le Maire maintenu à Bercy

Selon une autre source proche du dossier, interrogée par AFP, le président et le Premier ministre opteraient pour une annonce en deux temps. Avec une première vague de nomination rapide de ministres de plein exercice, et une seconde, plus tard, de secrétaires d'Etat. Par ailleurs, un premier conseil des ministres pourrait se tenir dès vendredi matin.

Des tractations qui ont commencé dès mardi soir

Dès mardi soir, des tractations ont commencé, avec à la manœuvre le nouveau Premier ministre, son directeur de cabinet Emmanuel Moulin, le très influent secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, ainsi que le président, Emmanuel Macron. Selon l'entourage présidentiel, interrogé par l'AFP, Emmanuel Macron et Gabriel Attal avaient « la volonté d'aller vite sachant que l'exercice est par définition imprévisible ».

Dans un premier temps, Gabriel Attal avait commencé à composer son cabinet, avec à sa tête, Emmanuel Moulin. Jusque-là ancien directeur du Trésor, celui-ci est aussi un très proche du ministre des Finances, Bruno Le Maire, et du secrétaire général de l'Élysée. Le Premier ministre l'a donc bien connu à Bercy lorsqu'il était ministre des Comptes publics.

Deux personnalités de sa garde rapprochée, Fanny Anor et Maxime Cordier, ont en outre été nommés jeudi au Journal officiel, respectivement directrice adjointe de cabinet et conseiller spécial. En attendant que le soient d'autres fidèles, dont son conseiller communication, Louis Jublin.

Tourbillon de rumeurs

Dans ce tourbillon, la machine aux rumeurs et aux conjectures s'est rapidement mise en branle. Ministres de poids depuis 2017, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, avaient affirmé être assurés de conserver leur poste, mettant en avant la relation directe qu'ils entretiennent avec le chef de l'Etat.

Lire aussiPassation de pouvoir : Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, veut « donner la priorité au travail »

Un cadre du camp ministériel avait aussi évoqué les départs possibles du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ce qui est donc acté. Le ministre des Transports, Clément Beaune était aussi sur la sellette. Ce dernier avait notamment admis son malaise face à la loi sur l'immigration, indisposant le président de la République. Plusieurs ministres de l'aile gauche de la macronie avaient exprimé à des degrés divers leur désaccord face au virage à droite opéré à l'occasion du vote de ce texte. La question de leur maintien au sein du gouvernement était au cœur des discussions.

Des dents qui grincent suite à la nomination d'Attal

La nomination de celui qui fait partie des personnalités politiques préférées des Français, a fait grincer quelques dents au sein du gouvernement sortant, notamment chez ceux qui ambitionnent de succéder à Emmanuel Macron et observent avec inquiétude la fulgurante ascension de Gabriel Attal.

Lire aussi« Bon Premier ministre », « Macron junior », « Nouvelle marionnette »... Retrouvez les réactions à la nomination de Gabriel Attal

Quoiqu'il en soit, le nouveau chef de l'exécutif est chargé de redonner « audace » et « mouvement » à un quinquennat à la peine, avec les mêmes difficultés et défis que sa prédécesseure Elisabeth Borne : l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, avec une macronie fracturée par la loi immigration, la réduction de la charge de la dette française, la bataille du plein emploi, les prochaines élections européennes en juin prochain, la réforme du collège et du concours des enseignants, les négociations salariales dans la fonction publique, la pénurie des professionnelles de santé à l'hôpital, ou encore la nouvelle loi sur la fin de vie.

(Avec AFP)