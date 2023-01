Inflation : en 2020, à +7,9%, l'Allemagne a battu son record historique de 1951

L'inflation avait pourtant nettement ralenti en décembre en Allemagne, sur fond d'accalmie des prix de l'énergie et grâce aux aides de l'État. Mais cela n'a pas suffi car, sur l'année, la flambée des prix a atteint un plus haut historique à 7,6%. Et une nouvelle remontée est attendue dès ce début 2023...