G20 : le tête-à-tête Macron-Johnson tourne au vinaigre, le conflit sur la pêche pas désamorcé

Pour la première fois depuis la crise des sous-marins australiens et dans ce contexte de tensions exacerbées entre les deux pays sur la pêche, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson réussissaient à s'entretenir pendant une demi-heure en tête-à-tête dimanche matin, au second jour du G20 à Rome. Mais, patatras, la partie britannique conteste la version de l'entretien du compte-rendu français. Sans parler du discours punitif et des menaces françaises qui ne passent décidément pas.