Banque européenne d'investissement : la ministre de l'Economie espagnole confirme sa candidature à la présidence

Alors que la nomination du ou de la prochaine présidente de la Banque européenne d'investissement doit bientôt avoir lieu, la ministre espagnole de l'Économie, Nadia Calviño, a annoncé ce samedi qu'elle sera la candidate de son pays.

« C'est un grand honneur et une fierté que notre pays puisse présenter une candidature forte et qu'il ait de grandes chances pour, pour la première fois de son histoire, de décrocher la présidence de la banque européenne d'investissement (BEI) », a déclaré Mme Calviño à la presse depuis Cádiz (sud-ouest du pays).

Crée en 1958, la BEI, dont le siège se trouve à Luxembourg, « accorde des financements pour des projets qui contribuent à atteindre les objectifs de l'Union européenne, aussi bien en son sein qu'en dehors », indique l'institution sur sa page internet.

Deux femmes en compétition

Calviño, 54 ans, qui est par ailleurs première vice-présidente du gouvernement espagnol en fonction, sera en compétition avec de grands noms, pas encore confirmés, comme la commissaire européenne en charge de la Concurrence, Margrethe Vestager, qui représentera le Danemark ou le président du Conseil européen Charles Michel, qui représentera la Belgique.

La ou le successeur de l'Allemand Werner Hoyer à la tête de l'institution sera désigné mi-septembre, lors d'une réunion des ministres européens de l'Economie et des Finances (Ecofin) dans la ville espagnole de Saint-Jacques-de-Compostelle (nord-ouest).

Une institution stratégique pour l'Europe

Cette nomination est importante pour le futur de l'Union européenne. Stéphane Séjourné, le président du groupe Renew (centriste) au Parlement européen, a récemment indiqué que ce poste pourrait désormais faire partie du paquet des « top jobs » de l'UE, au même titre que les présidences de la Commission, du Parlement, du Conseil européen, voire de l'Eurogroupe , et de la fonction de Haut représentant pour les affaires étrangères.

La BEI est notamment au centre des investissements européens sur la transition énergétique ou le soutien à l'Ukraine et bien d'autres.

Plus concrètement, en juillet, par exemple, l'organisme a prêté 300 millions d'euros à l'entreprise spécialisée dans la mobilité durable ALD LeasePlan, pour poursuivre l'accélération de la croissance de flottes de véhicules hybrides et électriques du groupe. Le même moi, la BEI a aussi octroyé un crédit de 30 millions d'euros à des entreprises malgaches afin qu'elles investissent dans l'électrification du pays et son autonomie alimentaire.

(Avec AFP)