Brexit : l'accord de retrait rejeté pour la 3e fois, Corbyn veut que May démissionne tout de suite

Les pro-Brexit ont défilé ce vendredi 29 mars devant le Parlement britannique. (Crédits : Dylan Martinez)

A l'issue du débat à Westminster, la Première ministre Theresa May avait exhorté les députés à voter en faveur de l'accord, jugeant que c'était la dernière occasion pour garantir que le Brexit ait bien lieu. Elle n'a pas été entendue. Le divorce devrait avoir lieu sans accord le 12 avril... sauf si Londres présente d'ici là une alternative et demande un nouveau report. Et Jeremy Corbyn insiste pour que Theresa démissionne tout de suite, comme elle l'a promis.