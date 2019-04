Brexit : Theresa May reçue à Paris et Berlin mardi, pour plaider un nouveau report

Cette semaine s'annonce décisive. À quatre jours du Brexit, initialement prévu le 29 mars mais repoussé au 12 avril, Theresa May se débat pour trouver une solution transpartisane permettant de faire sortir son pays de l'Union européenne avec un accord approuvé par le Parlement. La cheffe du gouvernement a estimé le week-end dernier qu'il y avait désormais un choix clair pour le Royaume-Uni : sortir de l'Union européenne avec un accord, ou ne pas quitter le bloc du tout.

Le président français Emmanuel Macron recevra mardi à 18h00 Theresa May, attendue également à Berlin pour rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel, à la veille du conseil européen extraordinaire qui se tiendra à Bruxelles. Elle y défendra notamment un report du Brexit jusqu'au 30 juin.

Les discussions entre Theresa May et les Travaillistes au point mort



Theresa May, qui a échoué à trois reprises à faire adopter par la Chambre des communes l'accord de retrait qu'elle a négocié avec Bruxelles, s'est tournée la semaine dernière vers l'opposition travailliste dans l'espoir de sortir de l'impasse actuelle. Un virage à 180° dans la stratégie de la dirigeante conservatrice.

Le chef de file du Labour, Jeremy Corbyn, avait fait savoir samedi qu'il attendait de voir bouger les "lignes rouges" fixées par la dirigeante conservatrice. Selon le Sunday Times, le gouvernement britannique envisage d'inscrire dans la loi un accord douanier avec l'UE dans le but de convaincre les travaillistes de soutenir un accord sur le Brexit.

« Il y a des domaines sur lesquels les deux principaux partis sont d'accord : nous voulons tous deux la fin de la liberté de circulation, quitter l'UE avec un bon accord et protéger nos emplois », avait déclaré Theresa May, selon un communiqué diffusé samedi soir par ses services. « Plus cela prendra du temps, plus grand sera le risque que le Royaume-Uni ne parte jamais », a ajouté la dirigeante conservatrice.

Mais "les discussions engagées ne sont pas faciles", a admis ce lundi le chef de la diplomatie britannique (Foreign Office) Jeremy Hunt. Aucune discussion n'est prévue ce lundi avec le gouvernement, et les négociations sont au point mort.

« On ne peut pas entrer dans ces discussions avec des grosses lignes rouges sinon il ne sert à rien de discuter. Mais nous sommes très clairs sur le type de Brexit que nous voulons. C'est dans notre programme et nous l'avons affiché », a-t-il ajouté.

Londres se prépare à participer aux élections européennes

Lors du sommet extraordinaire à Bruxelles mercredi, les Vingt-Sept examineront notamment la demande de Theresa May de reporter la date du Brexit au 30 juin, avec la possibilité pour le Royaume-Uni de se retirer plus tôt si un accord est trouvé. En d'autres termes, Londres se prépare désormais à participer aux élections européennes, prévues du 23 au 26 mai - une perspective que souhaite écarter Theresa May.

En théorie, selon le dernier calendrier qu'ils ont fixé, le Brexit doit donc intervenir le 12 avril, puisque la Chambre des communes, malgré trois tentatives, n'a toujours pas réussi à dégager une majorité sur l'Accord de retrait. Si cet Accord finit par être ratifié avant le 12 avril, la date du Brexit serait, toujours en théorie, reportée au 22 mai.

--

[Les législateurs britanniques ont rejeté l'accord de retrait pour la troisième fois le 29 mars - le jour même où le Royaume-Uni était censé quitter l'Union européenne. Crédits : Reuters]

--

Rees-Mogg promet de mener la vie dure à l'UE si le Brexit est reporté

Le député conservateur britannique Jacob Rees-Mogg, un des chefs de file des "Brexiters", a dénoncé dimanche l'incapacité de la Première ministre Theresa May à tenir ses promesses et menacé de mener la vie dure à l'Union européenne si le Royaume-Uni devait en rester membre. Il a notamment suggéré que Londres oppose son veto au budget pluriannuel européen.

L'élu conservateur, qui préside le groupe eurosceptique ERG au sein du Parti conservateur de Theresa May, a aussi promis de s'opposer au projet d'intégration européenne accrue porté par le président français Emmanuel Macron.