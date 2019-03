Élections européennes : les 30 premiers noms de la liste LREM dévoilés

A deux mois des élections européennes, La République en Marche (LREM), le MoDem et leurs partenaires ont présenté à la presse les 30 premiers candidats (sur les 79) qui composent la liste "Renaissance". Dans la foulée, la ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a annoncé qu'elle quittera ses fonctions au gouvernement pour mener campagne, à l'issue du conseil des ministres de mercredi. Sans surprise, elle a en effet été investie en tête de la liste, avec l'écologiste Pascal Canfin en deuxième position.

Après avoir démenti les rumeurs insistantes, l'ex-directrice de l'ENA, âgée de 54 ans, avait fini par dévoiler son jeu le 14 mars en se déclarant "prête", en direct à la télévision lors de l'Emission politique sur France 2, à conduire la liste LREM aux Européennes. Son départ du ministère des Affaires européennes interviendra donc mercredi à l'issue du conseil des ministres, provoquant de facto un remaniement gouvernemental.

« Fière de la confiance qui m'est faite et heureuse de conduire cette liste, j'envoie ma démission au Premier ministre et au président de la République dans la foulée de cette réunion », a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse.

A ce poste, elle s'est intéressée à des sujets parmi les plus brûlants de la diplomatie française - Brexit et relations houleuses avec l'Italie, notamment -, qui ne manqueront pas de revenir durant la campagne, au moins en filigrane.

Canfin (n°2) et Durand (n°18) pour la caution "verte"

Poussé par l'ex-eurodéputé Daniel Cohn-Bendit, l'écologiste Pascal Canfin, ancien ministre de François Hollande, se lance lui aussi dans la course en qualité de numéro 2 de la liste LREM.

Après avoir refusé d'entrer au gouvernement l'été dernier au lendemain du départ fracassant de Nicolas Hulot, le directeur général démissionnaire du WWF France a déclaré au Monde avoir reçu d'Emmanuel Macron les "assurances nécessaires" pour répondre aux aspirations des Français en matière de défense de l'environnement.

« Les personnalités au profil et aux compétences écologistes seront nombreuses à être en position éligible sur la liste », ajoute-t-il au lendemain de son départ de la direction de WWF France. Et « le deuxième élément, c'est que l'écologie sera l'axe majeur, premier et transversal du projet », assure M. Canfin.