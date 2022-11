La Commission européenne plaide pour intégrer Bulgarie, Croatie et Roumanie dans l'espace Schengen

La Commission demande au Conseil de l'UE, qui réunit les 27 États-membres, de « prendre les décisions nécessaires sans plus de délai pour autoriser la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie à participer pleinement à l'espace Schengen ». La Commission justifie sa demande en signalant que ces trois pays respectent les règles nécessaires et les critères d'adhésion.

Corruption, criminalité organisée, terrorisme... critères de défiance

L'exécutif européen réclame cet élargissement de longue date, avec également le soutien du Parlement européen, mais certains États-membres réticents réclament des progrès en matière de lutte anti-corruption.

Les ministres de la Justice et de l'Intérieur de l'UE doivent procéder à un vote sur ce sujet lors d'une réunion prévue le 8 décembre. L'unanimité des 27 est nécessaire pour autoriser la levée des contrôles aux frontières avec ces trois pays.

Coopération policière et promesses de prospérité

L'effacement des frontières intérieures a pour corollaire un renforcement des frontières extérieures de l'espace Schengen: les États-membres se trouvant à ses confins ont la responsabilité d'organiser des contrôles rigoureux à ces frontières.

Il implique aussi une coopération policière entre tous les membres pour lutter contre la criminalité organisée ou le terrorisme, avec un partage de données.

« Alors que Bulgarie, Croatie et Roumanie sont déjà partiellement soumis aux règles de l'espace Schengen, les contrôles aux frontières intérieures avec ces pays membres (de l'UE) n'ont pas été levés et ils ne profitent donc pas des bénéfices » liés à cette participation, argumente la Commission.

Un espace Schengen « élargi, sans contrôle aux frontières internes, rendra l'Europe plus sûre, à travers la protection renforcée de nos frontières extérieures communes et une coopération policière efficace, plus prospère, en supprimant le temps perdu aux frontières et en facilitant les relations d'affaires », plaide l'exécutif européen.