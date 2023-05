« La désindustrialisation a bien été une décision idéologique » (Anne-Sophie Alsif, économiste)

LA TRIBUNE - Emmanuel Macron a prévenu hier que le bonus automobile serait à l'avenir conditionné à des critères écologiques. Objectif, tenir compte de « l'empreinte carbone de la production du véhicule ». En quoi cette mesure peut-elle soutenir la réindustrialisation française ?

ANNE-SOPHIE ALSIF - C'est une très bonne idée. Quand vous faites du protectionnisme, vous pouvez prendre des mesures tarifaires, c'est-à-dire augmenter les droits de douane, comme l'a fait Donald Trump sur certaines marchandises chinoises. Cela enfreint ouvertement les règles du commerce international, même si tous les pays du monde s'en affranchissent déjà, sauf l'Union européenne.

Pour respecter en façade ces règles, vous pouvez également faire du protectionnisme non-tarifaire, en imposant des normes aux produits importés. Le principe d'un écolabel pour percevoir des aides d'Etat à l'achat d'un véhicule revient à prendre en compte le bilan carbone des véhicules achetés, donc à favoriser les voitures produites localement en Europe ou en France, avec des lois environnementales strictes.

Le chef de l'Etat a expliqué hier que la désindustrialisation était un choix « presque idéologique ». Les annonces d'hier marquent-elles le retour d'un protectionnisme industriel assumé ?

La désindustrialisation a bien été une décision idéologique. Lorsque les pays en développement sont apparus dans les chaînes de production, les pays développés ont admis que leur industrie ne pourrait pas rivaliser avec des coûts de main-d'œuvre beaucoup plus faibles et serait inévitablement délocalisée, particulièrement en Asie. Le projet économique était de tout miser sur les services, par définition pas délocalisables.

Le choc de compétitivité subi par l'industrie française et européenne ne peut se comprendre qu'à travers cette doctrine, encore très présente chez les économistes. Aujourd'hui, nous en sommes progressivement sortis. En tant qu'économiste, je parle ouvertement d'un retour du protectionnisme car c'est de cela dont il s'agit. Ce mouvement est visible depuis quinze ans. Avant même la crise de 2008, l'Inde, la Chine, la Russie, l'Amérique Latine avaient déjà de plus en plus recours à des barrières non-tarifaires pour défendre leur marché intérieur.

Pourquoi préfère-t-on parler de « souveraineté » que de « protectionnisme » ?

Le terme de « protectionnisme » est politiquement sensible. Certains pays du Nord de l'Europe y sont hostiles. Emmanuel Macron parle donc souveraineté pour ne pas froisser ses partenaires européens. Au fond, l'enjeu reste le même. Les chocs géopolitiques vont être de plus en plus nombreux. Ainsi, il faut être un minimum autosuffisant sur le plan industriel pour réduire ses dépendances à l'extérieur. Aujourd'hui, la géopolitique a pris le dessus sur l'économie, à l'image du conflit qui se profile entre la Chine et les Etats-Unis.

Emmanuel Macron en a pris acte. Néanmoins, ce n'est pas du tout le paradigme de l'Union européenne, construite sur un marché le plus ouvert possible et des prix bas pour les consommateurs. Redonner la priorité à la production industrielle aura pour conséquence une hausse des prix. Cette politique de souveraineté industrielle est inflationniste. Il faut clairement dire qu'acheter un jean à 20 euros produits dans 50 pays ne sera plus possible.

Un crédit d'impôt en faveur des industries vertes, sur le modèle de celui de l'IRA (Inflation Reduction Act, aux Etats-Unis) se prépare. De quels outils utilisés à l'étranger la France doit-elle s'inspirer pour se réindustrialiser ?

Il est d'abord nécessaire de débloquer des subventions industrielles et surtout de les conditionner à l'achat de produits faits localement, à la manière de ce qu'exigent les Etats-Unis. Les aides publiques doivent, en outre, être simples et rapides à toucher, sur le modèle du crédit d'impôt de l'IRA.

Enfin, le dernier levier, peut-être le plus important, est le prix de l'énergie. La France possède un avantage comparatif sur l'Allemagne et l'Italie avec le nucléaire pour fournir aux industriels de l'énergie bon marché. Sur ce point, les Etats-Unis, autosuffisants en hydrocarbures, sont très en avance.

Le plan pour les industries vertes de la France intervient près d'un an après le vote de l'IRA. Le crédit d'impôt annoncé par Emmanuel Macron suppose encore d'attendre que les Européens s'accordent sur les produits concernés. Dans le même temps, les investissements affluent aux Etats-Unis et la Chine a des années d'avance sur les véhicules électriques ou les panneaux solaires. Est-ce que l'industrie française et européenne pourra rattraper son retard ?

Non, on ne rattrapera pas notre retard sur les technologies existantes comme les panneaux solaires ou les batteries actuelles. En revanche, nous sommes au tout début de l'émergence de technologies d'avenir. Les batteries produites dans cinq ans n'auront rien à voir avec les modèles actuels. Elles seront plus puissantes, plus économes, plus rapides à charger. Il nous appartient de nous positionner maintenant comme leader sur ces innovations pour se réindustrialiser dans des secteurs d'avenir.

Propos recueillis par Paul Marion