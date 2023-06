Nouveau pacte financier mondial : « J'attends de la cohérence de la part de Macron », Pierre Larrouturou

LA TRIBUNE- La France organise ces 22 et 23 juin un sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Parmi les enjeux figure le financement de la transition écologique. Vous avez défendu un amendement portant sur une taxe sur les transactions financières au Parlement européen. Où en sont les discussions en Europe sur le financement de la transition ?

PIERRE LAROUTURROU- Le financement des politiques climatiques est une question clé en Europe et dans les pays du Sud. Les derniers rapports du GIEC ont montré que le changement climatique est en train de s'aggraver. En ce mois de juin, tous les indicateurs sur la sécheresse, les feux de forêt, la température des océans indiquent que le réchauffement climatique va beaucoup plus vite que ce que les scientifiques imaginaient il y a 10 ans.

Le dernier rapport du GIEC souligne qu'il faut multiplier par six les politiques d'investissement dans l'efficacité énergétique, par 10 les aides à l'agriculture pour transformer notre modèle. Le dernier rapport de Jean Pisani-Ferry préconise également des aides. En Europe, il n'y a pas de nouveaux financements à la hauteur des enjeux à ce stade.

Qu'attendez-vous du président Macron à ce sommet international ?

J'attends de la cohérence. J'ai salué son discours à la Sorbonne lorsqu'il évoquait un budget européen. Après son discours au One Planet Summit, il a créé le Haut conseil pour le climat. Lors de son installation à l'Elysée, il avait expliqué qu'il voulait changer de braquet sur le climat. Je n'étais pas d'accord sur tout mais je trouvais que sur l'Europe et le climat, il affichait des objectifs ambitieux.

Or, rien ne bouge. C'est même pire. Le budget européen est en train de diminuer. Emmanuel Macron veut-il vraiment un budget européen ambitieux ? Veut-il un projet pour le climat ?

Pourquoi la France s'est-elle positionnée rapidement pour organiser ce sommet ?

La COP 27 a été très décevante. La seule avancée a été la création d'un fonds sur les pertes et dommages pour les pays du Sud. La création de ce fonds est une bonne nouvelle. Mais il n'y a pas d'argent. C'est pourquoi Emmanuel Macron a voulu organiser ce grand sommet sur la finance climat à Paris.

Dans ce cadre, le Parlement européen a voté des textes appelant à la création d'une taxe sur les transactions financières avant la fin du mois de juin.

La question de la taxe sur les transactions financières est un sujet récurrent en Europe depuis plusieurs décennies. Pourtant, aucun dispositif européen n'a vraiment été mis en œuvre. Comment expliquez-vous de telles difficultés ?

Cette question a d'abord été portée par le prix Nobel et économiste James Tobin. La Commission européenne présidée par José-Manuel Barosso avait remis cette proposition sur la table après la crise financière de 2008. Il avait proposé une petite taxe à 0,1% (qui s'appliquerait à toutes les transactions financières incluant des acteurs européens, ndlr). Pour rappel, l'amendement des sociaux-démocrates sur la taxation des transactions financières pourrait rapporter 57 milliards d'euros chaque année et avait été voté par 80% des députés de droite au Parlement.

Mais peu après le vote des députés, les Anglais ont tout fait pour bloquer. Angela Merkel est allée à Londres pour stopper leur veto en 2014. Mais le Royaume-Uni l'a maintenu. Il y a donc eu une coopération renforcée entre plusieurs Etats en Europe. La bonne nouvelle est qu'il n'y pas besoin de l'unanimité sur cette question. Les Anglais ont voulu bloquer la coopération renforcée. Ils ont saisi la Cour de justice, mais la Cour a répondu que cette proposition n'avait pas besoin de l'unanimité.

Tout est prêt pour la mise en place de cette taxe. Le problème est que la France bloque. Elle veut une taxe limitée à 1% des transactions. En France, il existe une petite taxe créée sous Nicolas Sarkozy et mise en œuvre sous François Hollande. Elle a été portée à 0,2% puis 0,3% mais elle ne concerne que 1% des transactions. Cette taxe n'a pas provoqué de fuites vers les pays hors zone euro et elle rapporte environ 1,5 milliard d'euros. Si nous la portions sur 100% des transactions, elle pourrait rapporter beaucoup plus. Récemment, le ministre autrichien des Finances, issu de la droite conservatrice, expliquait dans un courrier que l'Autriche voulait relancer les discussions sur cette taxe. Mais la version française ne lui convenait pas. L'Autriche a même menacé de quitter les négociations car la France veut exonérer 99% des transactions.

Pourtant, aujourd'hui, l'Europe a besoin d'argent pour le climat. Les États-Unis ont mis 369 milliards de dollars d'exonérations et de subventions pour soutenir le photovoltaïque, l'hydrogène vert. Le président Biden veut accueillir toute l'industrie liée à la décarbonation. Toutes les semaines, des entreprises en Europe annoncent des délocalisations. Rien qu'en France, on a peur d'avoir 150.000 délocalisations. Cet amendement pourrait permettre d'éviter les délocalisations en répondant à l'IRA américain tout en remboursant le plan Next Generation EU et avoir de l'argent pour le climat.

Sur le Vieux continent, 10 pays travaillent sur ce projet. Vous avez rappelé que la France est le seul pays à s'y opposer. Comment expliquez vous cette position ?

Je ne comprends pas vraiment cette réticence. Lorsque j'étais rapporteur du budget au Parlement européen, je suis allé plusieurs fois à Berlin. Les autorités allemandes me demandaient si la France allait changer de position.

La France a néanmoins bougé sur deux sujets importants. Elle est sortie du traité sur la charte de l'énergie. Beaucoup d'associations et de climatologues ont applaudi sans aucune réserve cette décision. L'Hexagone veut également accélérer la fin des subventions aux exportations des énergies fossiles. On espère que le pays va débloquer la négociation sur la taxe sur les transactions financières.

Pour l'instant, le gouvernement s'est opposé à la mise en œuvre d'une fiscalité exceptionnelle sur le capital pour financer la transition écologique. Quel regard portez-vous sur cette position ?

Quand Emmanuel Macron balaie la proposition de Jean-Pisani Ferry en expliquant que la France ne peut pas être le seul pays à augmenter la fiscalité, c'est tout à fait discutable. Je pense que cette proposition est faisable ici. Surtout, cet argument devient inaudible quand la France est le seul pays à bloquer la coopération renforcée sur la taxe sur les transactions financières. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Portugal sont d'accord.

Face à l'Inflation Reduction Act, la Commission européenne a affiché des objectifs relativement ambitieux. Mais chaque pays continue de présenter son plan sans vraiment de coopération, ni de concertation. Les États-Unis et la Chine vont encore tirer profit de ces divisions ?

On est à un moment critique pour l'Europe. Au sujet du climat, le problème est en train de s'aggraver. Si on ne met pas d'argent maintenant en Europe et dans les pays du Sud, on va vers un risque d'effondrement. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a évoqué une situation de non-retour sur les relations entre l'Europe et les pays du Sud. Il y a tellement eu de promesses non tenues sur les questions financières depuis le sommet de Copenhague en 2009. Les pays du Sud n'en peuvent plus du blabla.

En matière d'industrie, Ford a annoncé vouloir supprimer 3.500 postes en Europe et investir 3,5 milliards de dollars aux États-Unis. Il y a un risque de dislocation de l'Europe. Aux Etats-Unis, les dispositifs proposés dans l'Inflation Reduction Act sont très simples. Si un industriel veut créer une usine pour du photovoltaïque ou de l'hydrogène vert, il peut bénéficier d'aide colossale très facilement. En Europe, les démarches sont bien plus complexes. La réponse européenne à l'IRA américain est une honte.

Propos recueillis par Grégoire Normand