Venise n'est pas déclarée patrimoine en péril, contrairement aux recommandations de l'Unesco

La ville de Venise échappe à l'inscription au patrimoine mondial en péril, a décidé jeudi le Comité du patrimoine mondial réuni à Ryad, contrairement aux recommandations faites par des experts de l'Unesco.

« Le Comité a pris la décision de ne pas inscrire Venise sur la Liste du patrimoine mondial en péril », a-t-on appris auprès de l'Unesco. L'agence onusienne, dont le siège est à Paris, avait pourtant recommandé en juillet le classement « en péril » de Venise du fait de mesures « insuffisantes » prises en Italie pour lutter contre la détérioration du site.

« La poursuite du développement (de Venise), les impacts du changement climatique et le tourisme de masse menacent de causer des changements irréversibles à la valeur universelle exceptionnelle du bien », avait pointé l'Unesco, qui s'alarme aussi de l'élévation du niveau de la mer et autres « phénomènes météorologiques extrêmes ». L'Unesco avait aussi fustigé « l'absence de vision stratégique commune globale » et la « faible efficacité et coordination » des autorités locales et nationales italiennes.

Une taxe de... 5 euros pour les visiteurs d'un jour en expérimentation

Face à la menace d'être inscrite sur la liste du patrimoine en péril, la municipalité a tenté d'esquissé une réponse. A partir de 2024, une taxe de cinq euros sera imposée aux touristes ne venant qu'un jour dans la Sérénissime. L'objectif principal de la mesure, votée mardi par le conseil municipal de Venise, est de dissuader les visiteurs à la journée qui engorgent la ville.

« C'est un premier pas (...) Nous faisons une expérimentation », a affirmé le maire de droite Luigi Brugnaro, promettant que le « système sera simple à utiliser ». L'opposition municipale n'a pas manqué de dénoncer la « hâte » avec laquelle la mesure a été prise pour « montrer à l'Unesco que nous faisons quelque chose », estimant selon le conseiller Gianfranco Bettin qu'« une taxe de cinq euros n'empêchera personne de venir à Venise ».

La Cité des Doges demeure l'une des villes les plus visitées au monde. En haute saison, jusqu'à 100.000 touristes y dorment, en plus de dizaines de milliers de visiteurs journaliers, pour seulement 50.000 habitants du centre-ville, qui ne cesse de se dépeupler.

