France : les touristes étrangers pourraient rapporter jusqu'à 67 milliards d'euros en 2023

La saison estivale 2023 devrait être un peu meilleure qu'en 2022, qui était déjà un bon millésime, estime le gouvernement. L'inflation et la flambée des tarifs hôteliers ont néanmoins renchéri le coût des vacances, forçant les Français à faire des arbitrages. Ils ont ainsi préféré la montagne et la campagne au littoral, les campings et locations entre particuliers aux hôtels. Les sorties ont notamment été plus limitées, notamment au restaurant, et la durée des séjours a été plus courte. L'été a aussi été marqué par le retour en masse des touristes étrangers, qui devraient générer des recettes record cette année.