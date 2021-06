"En Normandie, l'absence d'une capitale forte accentue les rivalités" Michel Bussi, romancier et géographe

RÉGIONALES. De Strasbourg à Montpellier et de Bordeaux à Clermont-Ferrand en passant par Beauvais, du Nord au Sud, ces deuxièmes élections régionales post fusions réveillent les questionnements sur la pertinence des rapprochements décidés par François Hollande. Une seule « grande » région résiste encore et toujours aux critiques : la Normandie. Retour sur un mariage (presque) sans nuages avec le romancier à succès, Michel Bussi*. Géographe de formation, l’ancien universitaire fut l’un des plus ardents partisans de la réunification.

Nathalie Jourdan, à Rouen 04 Juin 2021, 9:26 3 mn

Avec 10 millions de livres vendus et des traductions en 35 langues, Michel Bussi est l'un des romanciers français les plus lus. (Crédits : DR)