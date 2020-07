En Normandie, la crise sanitaire a été l'occasion de rapatrier le filage du lin

Chaque mois de juin, il pare les champs d'une délicate couleur bleutée. De toutes les productions agricoles, le lin est LA spécialité normande par excellence. Près des deux tiers du lin travaillé à travers la planète pousse dans ce terroir prodigue. Un héritage de l'histoire et de la géographie. La plante à fleur bleue s'épanouit sous le vivifiant climat local comme le coton dans les plaines écrasées de soleil. Malheureusement, cet or vert et vertueux (il se passe aisément d'engrais et de fongicides) affiche en bout de course un bilan carbone discutable.

En effet, après une première transformation au pied des champs, l'immense majorité...