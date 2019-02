Amazon : des prévisions de ventes décevantes pour 2019 mais des bénéfices records en 2018

Amazon reculait jeudi 21 janvierndans les échanges après la clôture de Wall Street à la suite de la publication d'une prévision de chiffre d'affaires au premier trimestre inférieure aux attentes des analystes. Le géant du commerce en ligne a dit prévoir des ventes nettes comprises entre 56 et 60 milliards de dollars au premier trimestre, une fourchette inférieure au consensus moyen de 60,77 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Le chiffre d'affaires au quatrième trimestre a progressé de 19,7% à 72,38 milliards de dollars, un chiffre supérieur au consensus moyen de 71,87 milliards, grâce à des ventes robustes pendant la période des fêtes comprenant le Black Friday. L'action a cédé jusqu'à 2,5% dans les transactions après la clôture avant de réduire ses pertes. Amazon continue de croître et d'investir massivement, notamment dans les domaines des données, de l'informatique dématérialisée ('cloud') et de l'intelligence artificielle, mais rencontre des difficultés, notamment sur certains marchés hors des Etats-Unis.

Retrait de produits

Le groupe a ainsi commencé jeudi à retirer toute une série de produits de son site en Inde pour se plier à la nouvelle réglementation de ce pays, qui entre en vigueur vendredi et interdit aux distributeurs de vendre des produits de sociétés dans lesquelles ils ont des parts. "Il y a un peu d'incertitude en ce moment", a déclaré le directeur financier d'Amazon, Brian Olsavsky, lors d'une téléconférence avec des journalistes. "L'Inde continue d'offrir de bonnes perspectives de long terme", a-t-il ajouté.

La prévision d'Amazon prend en compte deux points de pourcentage d'effets de changes négatifs, a-t-il précisé. Le bénéfice net d'Amazon a grimpé à 3,03 milliards de dollars, soit 6,04 dollar par action au trimestre clos le 31 décembre, contre 1,86 milliard de dollars (3,75 dollar par action) un an plus tôt. Alibaba, le grand rival chinois d'Amazon, a publié mercredi un bénéfice net au troisième trimestre de son exercice décalé supérieur aux attentes, tout en faisant état de la plus faible croissance de son chiffre d'affaires depuis 2016, en raison d'un ralentissement de l'économie chinoise et des tensions commerciales entre Pékin et Washington.