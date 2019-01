Gaspillage : comment Amazon détruit et jette des millions d'objets neufs chaque année

A l'heure ou la lutte contre le réchauffement climatique et la préservations des ressources naturelles sont au coeur des préoccupations d'un certains nombre d'acteurs (Etats, associations, citoyens), les révélations de l'émission "Capital" sur le groupe Amazon risquent de ternir encore davantage l'image du géant du e-commerce. Pour cause, un reportage diffusé dimanche 13 janvier dans le magazine d'information de M6, a dévoilé comment un journaliste de la chaîne a réussi à se faire embaucher en tant que manutentionnaire dans l'un des entrepôts d'Amazon, à Saran (Loiret). Son objectif : filmer, notamment, les gros conteneurs destinés à la destruction d'objets de toutes sortes : couches, machines à café, téléviseurs, jouets, etc...

Les journalistes en infiltration ont ainsi filmé les zones de stockage avant la destruction de marchandises invendues, au sein de la plate-forme. Ils ont fait un inventaire rapide (livres, couches à 31 euros, boîtes de Lego à 128 euros, boîte de Playmobil ou une télévision) et installé des traqueurs pour suivre les produits. À la destruction de biens neufs, constatée par M6, s'ajoute le fait que certains d'entre-eux, repérés grâce à des balises GPS placés sur eux, sont sauvagement déchargés dans un site de la forêt orléanaise.

Marchandises renvoyées ou détruites

En tout, selon les estimations d'élus CGT, rapportés par Le Monde, Amazon détruit chaque année plus de 3,2 millions d'objets manufacturés neufs. Près de 300. 000 objets neufs ont été jetés en trois mois dans son entrepôt de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), le plus petit des cinq établis en France par le géant de la vente en ligne. Pourquoi cela ? Amazon stocke beaucoup de produits de ses partenaires afin d'assurer une livraison rapide à ses acheteurs.

Or, si le produit ne trouve pas preneurs, la question des invendus se pose. Récupérer la marchandise ou la détruire s'avèrent les deux seuls alternatives possibles explique Guillaume Cahour, le journaliste qui a mené l'investigation. En effet, les clauses contenues dans les contrats entre la plateforme d'Amazon ("market place") et les vendeurs tiers qu'elle héberge et dont elle stocke les produits dans ses entrepôts prévoient qu'en cas d'invendus, soit les marchandises sont renvoyées, soit elles sont détruites même neuves.

Le coût prohibitif du stockage de produits

Cela est dû à la difficulté, d'ordre financière, pour les vendeurs indépendants, dont les entrepôts d'Amazon regorgent de produits, de conserver leurs stocks. Selon le reportage, de 26 euros au départ, les frais de stockage proposés par la firme peuvent passer à 500 euros au bout de six mois et à 1.000 euros au bout d'un an. Un tarif prohibitif qui oblige les vendeurs indépendants, propriétaires de leurs produits, à les rapatrier à leurs frais ou demander leur destruction à Amazon, qui s'en charge à moindre coût. Selon un formulaire de destruction obtenu par des syndicalistes à Chalon-sur-Saône, 97% des produits détruits sont ceux de vendeurs indépendants.

Ce procédé a suscité l'ire de la secrétaire d'Etat française à la Transition écologique Brune Poirson, présente en plateau, qui l'a condamné et annoncé des mesures pour le contrecarrer.

"Je suis choquée. Outrée (...). Dans les mois à venir, une loi (sur l'Economie circulaire, ndlr) va passer au Parlement qui va interdire ce type de pratique. Des entreprises comme par exemple Amazon ne pourront plus jeter des produits qui sont encore consommables", a déclaré Mme Poirson après la diffusion du reportage.

« Je vous annonce que d'ici l'été nous proposerons dans notre loi sur l'#économiecirculaire une disposition qui permettra notamment de mettre fin à des pratiques comme celles d'Amazon en interdisant l'élimination de produits neufs. » #Capital — Brune Poirson (@brunepoirson) 13 janvier 2019

Rendre les "market places" responsables de la fin de vie des produits

Les entreprises usant de ces pratiques "ne pourront pas non plus rendre impropres à la consommation des produits qui pourraient être encore utilisables : pour cela, elles devront se débrouiller et trouver des solutions", a ajouté Brune Poirson.

🔴Suite à nos révélations, @brunepoirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire annonce de nouvelles mesures ⤵ #Capital @M6 pic.twitter.com/ix3JOs6BKI — Capital (@CapitalM6) 13 janvier 2019

Mme Poirson a annoncé également souhaiter "aller encore plus loin: nous voulons considérer les "market place" telles Amazon comme étant responsables par défaut de la fin de vie des produits qu'elles commercialisent", sans préciser comment.

Concrètement cela signifie que lorsque vous achèterez par exemple une machine à laver sur Amazon, l'entreprise devra vous proposer de reprendre l'ancienne pour s'assurer qu'elle ne finisse pas dans la nature. #Capital https://t.co/Nsghe9mTV3 — Brune Poirson (@brunepoirson) 13 janvier 2019

Par ailleurs, "les entreprises devront rendre public leur politique de lutte contre le gaspillage alimentaire et les quantités de produits qu'elles ne gaspillent pas". Enfin, Brune Poirson a annoncé la "mise en place d'un affichage environnemental sur les vêtements : le consommateur aura une idée de la consommation d'eau qu'il a fallu pour les produire".

(Avec AFP)