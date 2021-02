BPCE va racheter le solde du capital de sa filiale Natixis au prix de 4 euros l'action

Le groupe bancaire mutualiste BPCE, numéro deux de la banque de détail en France derrière le Crédit agricole, a annoncé mardi le dépôt, auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), d'une offre publique d'achat simplifiée visant le solde du capital de sa filiale Natixis, en vue de procéder à son retrait de la Bourse.

BPCE, l'actionnaire majoritaire au capital de sa filiale, prévoit de racheter les 29,3% de parts qui lui échappent encore pour un montant totale de 3,7 milliards d'euros, au sortir d'une année 2020 durant laquelle Natixis a vu son bénéfice net s'effondrer sous l'effet de la crise du Covid-19.

Pour ce faire, il propose un prix de 4 euros par action Natixis (dividende attaché), projet d'offre publique qui sera donc soumis à l'examen de l'AMF, selon le communiqué publié ce mardi 9 février au soir. Lequel communiqué indique encore que "l'offre publique d'achat simplifiée sera, le cas échéant, suivie d'un retrait obligatoire si les conditions de mise en œuvre étaient satisfaites". L'opération, est-il précisé, ainsi que le dépôt de l'offre ont été approuvés par son conseil de surveillance.

BPCE explique que cette opération s'inscrit dans le cadre de "la préparation de son plan stratégique" et qu'elle lui permettra de "se doter d'une manœuvrabilité stratégique nouvelle et d'un cadre de fonctionnement simplifié" :

"Ce plan qui sera annoncé en juin portera la dynamique de développement de chacun des trois métiers du Groupe, la Banque de Proximité et Assurance, la Gestion d'actifs et de Fortune et la Banque de Grande Clientèle", est-il ajouté dans ledit communiqué.