Les crypto-actifs représentent "un risque" pour la stabilité du système financier, avertit la Banque d'Angleterre

Le contexte de la guerre en Ukraine, second relais de l'inflation après la reprise post-Covid, pousse les banques centrales a durcir le ton vis-à-vis des cryptomonnaies. De plus en plus, à l'image de la Banque centrale britannique, l'heure est à l'alignement de la régulation de ces actifs échangés via la technologie décentralisée de la blockchain, sur les règles qui régissent la finance traditionnelle.