Paiement : EPI, l'alternative européenne à Visa et MasterCard en huit questions

D'ici deux ans, les cartes bancaires des Européens pourraient être flanquées d'un nouveau logo à côté de ceux de Visa ou MasterCard. Ces marques confortablement installées dans le paysage des paiements font référence aux réseaux d'acceptation construits par les deux mastodontes américains. Ce sont ces infrastructures qui permettent de mettre en relation la banque d'un client et celle d'un commerçant, lui permettant d'accepter des paiements en carte bancaire. Or, 16 grandes banques européennes, parmi lesquelles figurent les six principales banques françaises, ont annoncé ce jeudi 2 juillet, confirmant une information des Echos, le lancement d'ici 2022 d'une alternative à Visa et MasterCard. Voici ce qu'il faut savoir sur l'European Payments Intiative (EPI), en huit questions.

1) Qui se trouvent derrière cette initiative européenne ?

Seize grandes banques européennes sont à l'origine de ce projet, soutenu par la Banque centrale européenne (BCE) et la Commission européenne. Parmi elles, toutes les grandes banques françaises (BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, La Banque Postale et Société Générale), mais aussi Deutsche Bank et Commerzbank en Allemagne, Santander et BBVA en Espagne ou encore UniCredit en Italie et ING aux Pays-Bas. On retrouve également l'entreprise technologique tricolore Atos. D'ici la fin de l'année, d'autres acteurs (banques, conglomérats bancaires et prestataires de services de paiement) pourront rejoindre l'initiative en tant que membres fondateurs.

2) Quel est son objectif ?

L'initiative EPI est un projet d'infrastructure. Elle vise à construire et déployer un nouveau circuit d'acceptation de paiement pour permettre aux particuliers de régler leurs achats sans...