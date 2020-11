Plusieurs candidats au rachat de Lyxor, filiale de Société Générale

Société Générale fait tout feu tout bois pour redresser sa rentabilité et son cours de Bourse. Après avoir avoir engagé un plan de restructuration dans les activités de banque de financement et d'investissement, avec la suppression de 640 postes, et dans l'attente de l'annonce de son plan de réorganisation de ses réseaux de banque de détail en France, début décembre, le groupe bancaire semble vouloir accélérer la vente de sa filiale de gestion d'actifs Lyxor, spécialisée dans les fonds indiciels (ETF) et la gestion alternative. Une machine à cash qui pourrait être valorisée entre 500 et 700 millions d'euros. Au 30 octobre, Lyxor affichait 148 milliards d'euros d'encours gérés ou conseillés, dont 71 milliards en ETF ou gestion indicielle.

Au moins cinq candidats

