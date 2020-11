Société Générale impose une marque unique à tout son réseau

C'est un véritable « big bang » dans la banque de détail en France que prépare la Société Générale. Il est rare que nombreuses enseignes, comme la Banque Tarneaud, la Société Marseillaise de Crédit ou la Banque Courtois, souvent centenaires, soient appelées à disparaître du paysage bancaire. C'est pourtant bien ce qui va se passer puisque selon nos informations, la banque au logo en rouge et noir envisage, en effet, dans le cadre de la réorganisation de son réseau, de « fondre » sa filiale Crédit du Nord et ses huit filiales régionales au sein d'une seule et même enseigne, Société Générale.

Lorsque les réflexions sur l'avenir du réseau ont été lancées,...