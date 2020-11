Société Générale prévoit de supprimer au moins 650 postes en France

Le groupe bancaire Société Générale prévoit de supprimer entre 650 et 700 postes en France, sans départs contraints, dans le cadre d'un nouveau plan d'économies, a-t-on appris dimanche de source syndicale, confirmant des informations de presse. La direction a fait connaître ses intentions vendredi aux quatre syndicats représentatifs du groupe (SNB/CFE-CGC, CGT, CFDT, CFTC), qui devraient recevoir lundi des documents en vue de plusieurs comités sociaux et économique (CSE) jeudi et vendredi, a précisé à l'AFP le délégué syndical national CFTC Eric Boyère.

Société Générale envisage de supprimer "entre 650 et 700 postes", comme l'a révélé Ouest-France dimanche, mais "la majorité de ces postes sont aujourd'hui inoccupés" et les salariés concernés se verront proposer "un reclassement interne ou un plan de départs volontaires", a indiqué le délégué syndical.

Un plan d'économie de 450 millions d'euros

Interrogé par l'AFP, le groupe bancaire a indiqué dimanche qu'il ne faisait "pas de commentaire".

"Ce ne seront pas des licenciements économiques, il n'y aura pas de départs contraints", a insisté le responsable syndical CFTC.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un plan d'économies entraînant "des restructurations dans plusieurs services", a-t-il ajouté. La banque avait annoncé début août qu'elle allait réduire de 450 millions d'euros ses coûts dans ses activités de marché d'ici à 2022-2023.

Société Générale avait déjà décidé en avril 2019 de supprimer 1.600 postes, dont 750 en France, également via des départs volontaires. Le groupe affiche plus de 138.000 collaborateurs dans le monde, dont quelque 40.000 en France.