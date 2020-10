Portée par le paiement fractionné, Banque Casino s'attaque à l'Europe et devient Floa

Pour certaines banques, la crise du coronavirus a eu un effet tremplin. C'est le cas de Banque Casino, détenue à 50% par le groupe Casino et à 50% par le Crédit Mutuel CIC, qui a annoncé ce mardi son lancement d'ici la fin de l'année en Espagne et en Belgique, puis dans huit autres pays à l'horizon 2025. Pour accompagner cette internationalisation, Banque Casino change de nom. L'actuel faisant trop référence au jeux d'argent, l'établissement devient donc Floa et adopte un logo en forme de fleur, qui évoque la marguerite du groupe Casino.

Le confinement a largement favorisé le e-commerce, marché sur lequel est très ancrée cette banque 100% en ligne, qui revendique le titre de leader du "paiement fractionné" avec 33% de parts de marché fin juillet.

Désormais largement répandue en ligne, cette méthode permet au consommateur de régler un achat en plusieurs fois et jusqu'à 10 fois. Un moyen pour les e-commerçants clients de cette solution de vendre plus facilement des produits ou services...