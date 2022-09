Airbus équipe officiellement l'Eurodrone d'un moteur italo-américain

Et ce qui devait arriver, arriva. Avio Aero et Airbus Defence & Space ont fini par signer jeudi le contrat portant sur la fourniture de 120 moteurs Catalyst 1300-ED1, qui vont propulser les 60 drones MALE du programme Eurodrone, sous maîtrise d'oeuvre allemande (Airbus Defence & Space). Le contrat porte aussi sur des prestations de maintenances et de services associés, selon un communiqué d'Avio Aero sur le site italien Difesa Online. Contacté par La Tribune, Airbus confirme la signature du contrat. Cette signature fait suite à l'annonce de la sélection du moteur italo-américain le 25 mars dernier. Airbus Defence prévoit la production du premier prototype d'Eurodrone d'ici à 2024 et l'entrée en service du premier système à la fin de la décennie.

"Le premier système télépiloté, né de la collaboration européenne entre les industriels du secteur, sera équipé d'un moteur conçu, développé et produit entièrement en Europe par Avio Aero, un choix qui soutient pleinement la voie vers l'autonomie stratégique européenne", assure le motoriste italien sans complexe. Pour autant, faut-il rappeler que le choix d'Airbus a été très controversé en France. Pourquoi ? Airbus Defence a confié le développement du moteur de l'Eurodrone à General Electric, et plus précisément à quatre de ses filiales en Europe : GE Avio en Italie et Pologne, GE Aviation Turboprop en République tchèque, GE Aviation Advanced Technology di Monaco en Allemagne et GE Engineering Design Center di Varsavia en Pologne. Avio Aero fera en outre fabriquer moins de 10% des pièces aux Etats-Unis. Le moteur Catalyst a été conçu 100% ITAR Free (International Traffic in Arms Regulation) et sera entièrement certifié en Europe, avait assuré en mars Avio Aero.