Ariane 6 : Et maintenant (cadences, avenir, compétition) ?

La réussite du vol de démonstration d'Ariane 6 marque le début de l'exploitation commerciale du lanceur sous la responsabilité d'Arianespace, opérateur et fournisseur de services de lancement. Pour le prochain vol - en décembre vraisemblablement -, le nouveau lanceur lourd européen embarquera le satellite militaire de reconnaissance optique CSO3 pour le compte de l'armée de l'air et de l'espace. Car Ariane 6 a passé mardi avec succès son examen de réallumage du moteur Vinci, qui propulse l'étage supérieur, indispensable à la mission CSO3. « Le succès de ce premier vol marque le début de la carrière opérationnelle d'Ariane 6, au service de l'autonomie d'accès à l'espace de l'Europe », a confirmé le PDG d'Arianespace, Stéphane Israël, dans le communiqué commun (ESA, CNES et ArianeGroup) publié dans la nuit de mardi à mercredi.

« Le carnet de commandes d'Ariane 6 (29 lancements, ndlr) est la preuve de sa polyvalence et de sa capacité à accomplir un large éventail de missions vers toutes les orbites. (...) Nous sommes impatients de commencer à exploiter notre nouveau lanceur », a expliqué le patron d'Arianespace.

Une montée en cadence rapide

La montée en cadence va être rapide. « Les prochains modèles de vol sont déjà en cours de production et les étages de la seconde Ariane 6 rejoindront le Centre Spatial Guyanais cet automne en vue du premier vol commercial », a ainsi précisé le PDG d'ArianeGroup, Martin Sion dans ce communiqué. Le calendrier des lancements est déjà programmé sur une période de cinq ans. Cette année, Ariane 6 doit effectuer un second lancement (CSO3). En 2025, Arianespace a confirmé programmer six lancements. En dépit de la défection du satellite météo d'Eumetsat (MTG-S1) à bord d'une Ariane 62, Stéphane Israël semblait confiant pour trouver un satellite de remplacement. Il poursuit des négociations avancées avec un nouveau client, qui a dû suivre avec beaucoup d'intérêt le premier vol du lanceur lourd européen. Ce qui serait une excellente nouvelle pour Ariane 6... après le coup de Trafalgar d'Eumetsat.

En 2026, Arianespace prévoit également huit lancements. « Après Ariane 6 va entrer dans une phase stabilisée avec en moyenne neuf lancements par an dans les années 2027, 2028 et 2029 », a expliqué dans une interview accordée à La Tribune, le directeur du transport spatial à l'Agence spatiale européenne (ESA), Toni Tolker-Nielsen. Soit les vols entre FM16 et FM42. Après, c'est plus flou, beaucoup plus fou. Ce qui est sûr c'est que l'ESA a « acheté une cadence contractuelle de 12 lancements par an en faisant attention au mix entre Ariane 62 et Ariane 64 », a-t-il souligné. Les États membres de l'ESA ont évoqué lors du sommet de Séville en 2023 la possibilité de proroger le modèle d'exploitation d'Ariane 6 après 2030.

« Un autre accord devra être négocié et sera basé sur des évaluations et des audits indépendants de l'ensemble de la chaîne industrielle. Un nouvel accord (entre l'Allemagne, la France et l'Italie, ndlr) impliquerait de nouvelles réductions de coûts du côté de l'industrie et une réduction progressive des contributions financières des États », a ainsi précisé Toni Tolker-Nielsen.

Le flou des années 2030

Pour Martin Sion, il ne fait pas de doute que le vol inaugural d'Ariane 6 marque « le début d'une longue histoire autour de l'exploitation d'Ariane 6 ». La durée d'exploitation d'Ariane 6 avant son remplacement « n'est pas encore définie », a expliqué le 13 juin dans une interview à La Tribune, le directeur général de l'ESA, Josef Aschbacher. Et dans quelle configuration ? Des compétiteurs souhaitent être présents au début ou au milieu des années 2030 pour concurrencer Ariane 6. Mais le seront-ils vraiment ? D'où la prudence de l'ESA et d'ArianeGroup, le maître d'oeuvre d'Ariane 6 qui prépare aussi l'avenir avec son lanceur réutilisable Maia. « Des décisions seront prises lors de la conférence ministérielle de 2025 », a-t-il affirmé.

« Nous ne savons pas quand il faudra relever le défi d'un nouveau lanceur lourd européen. D'autant qu'Ariane 6 pourrait être encore opérée dans les années 2030. Mais je ne veux pas spéculer. Cela dépendra vraiment de l'évolution du lanceur et où en sont les autres projets. Mais il y a une réalité : il faut beaucoup de temps pour développer un lanceur », a expliqué Josef Aschbacher.

Les nouveaux compétiteurs ont logiquement un agenda secret. Et travaillent déjà pour certains sur leur installation au CSG en miroitant les pas de tir (à moderniser par le CNES) de Soyuz, voire d'Ariane 5. Car pour certains opérateurs de mini-lanceurs, le site du Diamant ne sera que transitoire. « Il est important d'abord de rappeler qu'Ariane 6 et Vega C sont des lanceurs, développés par l'ESA, qui vont permettre de garantir l'accès à l'espace à l'Europe. C'est à Séville que nous avons décidé cela et pour un certain temps », a rappelé Toni Tolker-Nielsen. Le patron du transport spatial à l'ESA ne sait pas encore comment sera structuré le paysage des lanceurs européens après 2035. « Notre objectif est d'introduire de la compétition mais sûrement pas de tuer Ariane 6 », a-t-il fait valoir. A ArianeGroup d'être compétitif. Car la compétition est vraiment lancée. Que le meilleur gagne...