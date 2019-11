Budget défense : comment les armées vont payer tous les surcoûts des OPEX et de Sentinelle

Pour participer à la demande d'économies des ministères (1,5 milliard d'euros en 2019), l'Hôtel de Brienne va rendre à Bercy 70 millions d'euros (Crédits : REGIS DUVIGNAU)

Pour payer le solde des surcoûts des OPEX et des missions intérieures (411 millions), le ministère des armées a bénéficié de l'ouverture de crédits (214 millions) et du redéploiement de crédits non utilisés (197 millions).