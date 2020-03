Armement : la France confrontée à un renversement d’alliance en Arabie Saoudite

De claques en désillusions, la France ne sait vraiment plus à quels saints se vouer en Arabie Saoudite pour s'attirer les bonnes grâces du prince Mohammed ben Salman, dit MBS. En matière de ventes d'armes, elle est aujourd'hui distancée par l'Italie, l'Espagne et la Corée du Sud, très proche de vendre des corvettes à bas prix à Ryad. Les Etats-Unis restent évidemment hors concours. Autrefois, la France fournissait régulièrement au Royaume en tant que deuxième source d'approvisionnement des navires de guerre pour sa flotte de l'ouest et des systèmes Crotale pour sa défense aérienne courte portée. Ce n'est plus le cas depuis l'arrivée du prince MBS, dont l'origine des incompréhensions entre les deux pays remonte notamment à la place d'ODAS dans la relation entre les deux pays. Cette société, qui organisait les ventes d'armes entre Ryad et Paris, est en voie de dissolution à la demande de MBS. Mais elle continue de gérer les contrats en cours d'exécution.

Les industriels français snobés

Autre temps, autres fournisseurs. Les industriels français ne sont même plus conviés à participer aux "appels d'offres" saoudiens. Naval Group a été superbement ignoré par Ryad pour une commande de deux bâtiments de transport amphibie. Négocié depuis cet automne avec Navantia, qui était en février en Arabie Saoudite pour faire avancer les négociations avec la SAMI (Saudi Arabian Military Industries), un contrat pourrait être signé d'ici à l'été, selon nos informations. Le groupe espagnol a d'ailleurs déjà vendu cinq corvettes Avante 2200. C'était une grande première. Sur les frégates, Navantia et Fincantieri ont été consultés mais pas Naval Group. Le groupe italien a quant à lui annoncé fin décembre avoir remporté un contrat avec l'armée américaine, pour la construction de quatre navires de guerre, des LCS (Littoral Combat Ship) de Lockheed Martin modifiées, à destination de l'Arabie Saoudite. Le contrat est estimé à 1,3 milliard de dollars. Bref, rien ne semble plus tourner en faveur de la France même si certains industriels ont obtenu quelques succès (Nexter, MBDA) en raison d'une meilleure compréhension de la situation locale et de bons réseaux de vente.

"Les dés n'arrêtent pas de tourner mais je suis plus inquiets par le péril jaune au sens large", analyse un expert de la région. Pour l'heure, la France tente de s'accrocher à la modernisation des frégates de Sawari II évaluée à près de 1 milliard d'euros, selon des sources concordantes. Mais là aussi, les italiens tentent d'imposer le radar multifonctions mobile Kronos de Leonardo au détriment des radars de Thales. Il faut dire aussi que la maintenance coûteuse des radars Arabel sur les frégates Sawari II a été un gros point de discorde entre Français et Saoudiens - Thales n'ayant pas pris en compte les demandes saoudiennes et les Saoudiens ayant négligé l'importance de la maintenance - et entre Naval Group et Thales, quelques fois frères ennemis à l'export. A entendre les uns et les autres, les torts semblent partagés entre Français et Saoudiens mais le mal est fait... Le groupe d'électronique tente toutefois de se donner une nouvelle chance en proposant son nouveau radar extrêmement performant, le Sea Fire, en cours de développement.

La France snobée, l'Allemagne désirée

Alors que la France fait des efforts pour normaliser ses relations avec l'Arabie Saoudite, elle est toujours aussi peu entendue par Ryad. Ainsi, la visite à Ryad les 16 et 17 janvier dernier de Jean-Yves Le Drian, qui s'est entretenu avec son homologue, le Prince Faisal bin Farhan Al Saoud, ministre des Affaires étrangères et Adel al Jubeir, ministre d'Etat pour les affaires étrangères, a été "désastreuse" sur le volet armement, selon un observateur. Le ministre des Affaires étrangères était pourtant arrivé avec une longue liste... Elle a fait un véritable four. Ce que le Quai d'Orsay a appelé dans un mémo une "déconvenue" est en réalité un changement d'alliance de la part de Ryad sans que Paris ne l'ait bien compris, semble-t-il.

Pourtant tout l'écosystème de défense avait été rempli d'espoir après l'entretien téléphonique le 17 septembre entre Emmanuel Macron et le prince héritier. Le président avait fermement condamné les attaques ayant visé des sites pétroliers à Abqaiq et Khurais par des drones houthis. Il avait alors réaffirmé l'engagement de la France en faveur de la sécurité de l'Arabie saoudite et de la stabilité de la région. Et en réponse à la demande des autorités saoudiennes, Emmanuel Macron avait confirmé à MBS l'envoi en Arabie saoudite d'experts français pour participer aux enquêtes destinées à faire toute la lumière sur l'origine et les modalités des attaques du 14 septembre.

Thales et MBDA ont donc proposé des systèmes pour contrer cette menace. La France a quant elle envoyé un radar de surveillance Giraffe Made in Sweden (Saab). Selon l'Etat-major des armées, "une cinquantaine de personnels de l'armée de l'air" participent à cette opération. Soit une très belle promotion du Made in France en Arabie Saoudite par le ministère des Armées au moment où Thales tente de vendre ses radars dans le royaume... Le ministère aurait voulu tirer une balle dans le pied de Thales qu'il ne s'y serait pas pris autrement.

La France doit-elle changer de stratégie avec Ryad ?

Mais cette parenthèse a été vite refermée. La visite du ministre saoudien des Affaires étrangères en Allemagne peut s'apparenter à une énorme claque pour la France. Alors que Paris est prêt à vendre des armes à Ryad (en vain !), le Prince Faisal bin Farhan Al Saoud a exhorté l'Allemagne à lever son embargo sur les armes. Un comble... Le gel sur les licences d'exportations et l'arrêt des livraisons doivent être effectivement renégociés entre partenaires de la coalition d'ici le 31 mars prochain. Maniant la carotte et le bâton en même temps, le ministre des Affaires étrangères a rappelé dans une interview à l'agence de presse allemande DPA "la haute qualité de l'armement" allemand mais a averti qu'il "existe d'autres sources où vous pouvez obtenir de tels armements". Et de conclure que "nous allons acheter ce dont nous avons besoin, où nous pouvons l'obtenir".

D'une terre généreuse pour l'industrie de l'armement française, l'Arabie Saoudite, tout comme l'Egypte, est devenue une terre stérile. Face à un tel renversement d'alliance, la France doit réfléchir à une nouvelle stratégie. Pourquoi continue-t-elle à apporter un soutien opérationnel à l'armée saoudienne sans en exiger une compensation industrielle pour prix de son engagement ? Puisque les Espagnols et les Italiens semblent les grands bénéficiaires du renversement d'alliance opéré par l'Arabie Saoudite, pourquoi n'apportent-ils pas eux ce soutien ? A Paris, certains réfléchissent à un durcissement de la politique envers Ryad, car pour l'heure, la France assume vis-à-vis de son opinion publique, des médias et des ONG son soutien tant au régime autocratique de MBS qu'à la guerre qu'il a déclenchée au Yémen. Sans aucun retour. Cet altruisme jugé de plus en plus suicidaire politiquement pourrait ne pas durer éternellement, surtout à l'approche des présidentielles de 2022.