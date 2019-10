Bataille navale entre Naval Group et Fincantieri en Arabie Saoudite

Décidément le meilleur concurrent de Naval Group sur les marchés export n'est autre que son partenaire... Fincantieri. Et ce au moment où on évoque à Paris l'importance de la loyauté entre les deux industriels au sein de la société commune. Après son double jeu au Brésil et en Roumanie, le chantier naval italien, certes à la demande de la marine saoudienne, a proposé en juin à l'Arabie Saoudite la vente de deux frégates FREMM dans le cadre d'une offre conjointe avec l'espagnol Navantia, qui a quant à lui soumis une offre portant sur trois corvettes Avante supplémentaires, selon des sources concordantes. Soit une alternative à l'offre de corvettes Gowind de Naval Group à la marine saoudienne pour équiper la flotte de l'Ouest, autrefois "monopole" des industriels français.

Début 2019, la société publique saoudienne Saudi Arabia Military Industries (SAMI) et Naval Group avaient signé un protocole d'accord en vue de créer une entreprise commune, qui produirait et développerait en Arabie saoudite des systèmes navals. Une procédure "obligatoire" pour toutes les sociétés étrangères - hors Etats-Unis -, qui souhaitent vendre du matériel militaire à l'Arabie Saoudite. Signer un tel accord ne donne pas pour autant des garanties sur des futurs contrats mais ne pas le faire élimine à coup sûr.