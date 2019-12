Boeing se décide enfin à suspendre la production du B737 MAX, interdit de vol depuis 9 mois

La sortie du tunnel sera beaucoup plus longue que prévue pour Boeing. Plus de neuf mois après l'immobilisation du B737 MAX qui avait suivi l'accident d'Ethiopian Airlines le 10 mars, le deuxième en quelques mois après celui de Lion Air fin octobre 2018 (346 morts au total), le constructeur américain suspendra la production de 737 MAX en janvier, en raison du report de l'autorisation de sa remise en service. C'est qu'a annoncé ce lundi soir le constructeur américain dans un communiqué.

A ce stade, Boeing ne prévoit pas de suppressions d'emplois. Quelque 12.000 personnes travaillent sur la production du 737 MAX à Renton, près de Seattle. Pour autant, cette décision risque de perturber la réorganisation de ses effectifs et devra affecter durement ses sous-traitants. Une partie des salariés concernés continuera à effectuer des travaux liés au 737 tandis que d'autres seront redéployés sur des sites de la région. Le syndicat des machinistes et des ouvriers de l'aérospatiale (IAM) a souligné n'avoir reçu aucun détail sur de potentiels transferts.

Malgré l'immobilisation du 737 MAX en mars, Boeing avait maintenu la production L'objectif était clair : être en mesure de livrer rapidement les avions les compagnies dès qu'aurait été validée la solution du système anti-décrochage (MCAS), accusé d'être à l'origine de deux catastrophes. Avant l'immobilisation du 737 MAX, Boeing construisait 47 B737 MAX et comptait grimper à 57 appareils en juin. A l'exception d'une légère diminution de cadence au printemps (42 avions par mois), Boeing, convaincu que la remise en service de l'avion ne durerait pas, a maintenu la production, permettant ainsi à ses fournisseurs de ne pas être pénalisés.

Résultat, Boeing a produit plus de 400 appareils depuis le mois de mars, stockés sur son site de Renton.

"Nous pensons que cette décision perturbe le moins le maintien du système de production à long terme et la santé de la chaîne d'approvisionnement. Cette décision est motivée par un certain nombre de facteurs, notamment la prolongation de la certification jusqu'en 2020, l'incertitude quant au calendrier et aux conditions de remise en service et aux approbations de formation des pilotes à l'échelle mondiale, et l'importance de veiller à ce que nous puissions accorder la priorité à la livraison des avions stockés. Nous continuerons d'évaluer les progrès réalisés en vue de la remise en service et nous prendrons des décisions quant à la reprise de la production et des livraisons en conséquence", a déclaré Boeing.