Rafale en Grèce : une triple bonne nouvelle pour Florence Parly

La volonté de la Grèce de doter son armée de l'air de Rafale est une triple bonne nouvelle pour Florence Parly, la ministre des Armées. Cette future commande devrait maintenir les exportations d'armements français à un bon niveau en 2020 (à condition d'une signature du contrat et d'un acompte versé avant la fin de l'année) en dépit de la crise économique générée par le Covid-19. Elle confirme la stratégie de recentrage des exportations d'armes de la France vers l'Europe. L'alignement des planètes fonctionne encore pour la ministre... La Grèce sera le premier pays européen à monter dans le Rafale. Enfin, elle permettra au ministère des Armées d'obtenir un peu plus de marge de manœuvre sur les prochaines commandes nationales du Rafale, sachant que la chaine d'assemblage de l'avion de combat de Dassault Aviation doit fabriquer au moins onze appareils par an.

"Le sujet de...