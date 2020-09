Rafale en Grèce : un contrat de 2 milliards d'euros pour Dassault Aviation et MBDA

La Grèce va s'offrir 18 Rafale (6 neuf et 12 d'occasion) pour 2 milliards d'euros. Soit 1,7 milliard pour les avions de combat et 300 millions pour l'armement fourni par le missilier européen MBDA (Airbus, BAE Systems et Leonardo). Un accord entre Athènes et Paris devrait être entériné en novembre tandis qu'une signature du contrat est attendue...