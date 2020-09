Des Rafale pour la Grèce ?

Athènes et Paris se reparlent depuis plusieurs jours sur un possible rééquipement des forces armées grecques. Il faut dire que la virulence des tensions en Méditerranée orientale ces dernières semaines a fait prendre conscience à la Grèce qu'elle devait se rééquiper pour se faire respecter par la Turquie de Recep Tayyip Erdoğan. Malgré la douche froide entre la France et la Grèce, qui a remis en juillet aux calendes grecques l'achat de deux frégates de défense et d'intervention (FDI), la France a néanmoins joué le jeu en montrant de réels signes de réassurance vis-à-vis de la Grèce.

FDI, relance des discussions

Dans le cadre de cette politique, Paris a déployé temporairement deux avions de combat Rafale et deux...