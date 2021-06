Eurofighter : Airbus propose de constuire les appareils en Suisse si son offre est retenue

C'est un contrat de défense pouvant aller jusqu'à six milliards de francs suisses (environ 5,5 milliards d'euros) et il est cœur des tractations du moment. Aussi, tous les arguments commerciaux sont bons afin de tenter d'arracher la décision. Dans la course aux 30 à 40 appareils de combats qui seront commandés par le pays helvète, Airbus vient de rajouter un argument non négligeable. Le constructeur aéronautique européen a proposé d'assembler l'Eurofighter en Suisse si Berne retient son avion de combat, a déclaré un responsable commercial du consortium à un journal dominical suisse.

Le gouvernement suisse doit choisir mercredi entre l'Eurofighter, le Rafale du français Dassault, le F/A-18 Super Hornet de Boeing et le F35-A Lightning II de Lockheed Martin pour le remplacement de sa flotte d'avions de combat. Le Gripen E de Saab ayant quant à lui jeté l'éponge en juin 2019.

Retour de la valeur en Suisse

Cette annonce intervient alors que les termes de l'appel d'offres imposent un offset important. Le constructeur sélectionné aura en effet l'obligation de compenser 60% de la valeur du contrat en passant des commandes à l'industrie suisse : 20% directement et 40% indirectement dans le domaine de la base technologique et industrielle en lien avec la sécurité. L'avionneur sélectionné devra s'assurer de répartir les offsets selon les régions : 65 % en Suisse alémanique, 30 % en Suisse romande et 5 % en Suisse italienne. Armasuisse veillera à la bonne répartition des offsets entre les différentes régions.

Selon le département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS, les paramètres définis par le Conseil fédéral et le parlement, en particulier le volume financier maximal de six milliards de francs, devraient permettre d'acquérir de 30 à 40 d'avions de combat en remplacement des 30 F/A 18 et des 26 F 5. In fine, le nombre exact dépendra du prix de l'appareil sélectionné.La DDPS table sur un coût par appareil autour de 200 millions de francs suisses.



Après avoir déposé leur offre le 18 novembre 2020, les avionneurs ont vu leur appareil être examiné en détail au premier trimestre 2021 par le Conseil fédéral. L'institution a pris en compte la comparaison des avantages globaux et des coûts totaux (coûts d'acquisition et d'utilisation pendant 30 ans). Réponse dans les prochains jours.





