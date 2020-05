Exportations d'armes : les industriels italiens dans le dur

Pour la troisième année consécutive, les autorisations italiennes d'exportations de systèmes d'arme, c'est-à-dire les commandes, ont baissé (14,5% en 2019 par rapport à 2018). En 2019, elles se sont élevées pour la part italienne à 4,085 milliards d'euros (5,3 milliards d'euros dans le cadre des programmes en coopération), selon le rapport du Sénat italien sur les exportations d'armes. En 2016, elles avaient atteint un pic historique à 14,6 milliards d'euros, dont 11,5 milliards réalisés par Leonardo, puis 9,51 milliards d'euros en 2017, et, enfin, 4,77 milliards en 2018.

En 2019, les dix premiers clients de l'industrie d'armement italienne sont : Égypte (871,6 millions d'euros), Turkménistan (446,1 millions d'euros), Royaume-Uni (419,1 millions), États-Unis (306,1 millions), France (274,2 millions), Australie (238,2 millions, Allemagne (213,6 millions), Algérie (172,7 millions), Corée du Sud (165,4 millions) et Brésil (146,1 millions). Soit trois pays européens, trois pays de la zone Asie-Pacifique, deux pays africains, et, enfin, deux pays de la zone Amérique. Leonardo a notamment réussi à vendre 32 hélicoptères au Caire (24 AW149 + 8 AW189).



Leonardo, numéro un italien des exportations

Numéro un des sociétés italiennes à l'exportation en 2019, Leonardo reste la locomotive transalpine en matière de ventes à l'international (2,37 milliards d'euros, contre 3,2 milliards en 2018). Soit 58% du total des exportations italiennes de l'an dernier. Le leader italien a dernièrement trusté la première place de ce classement en 2018 et 2016. En 2017, il avait été détrôné par le chantier naval Fincantieri.



Le constructeur aéronautique et électronicien italien est suivi mais de très, très loin par le systémier et équipementier dans l'électronique de défense Elettronica (225 millions d'euros, soit 5,51% des exportations d'armes italiennes), le groupe naval Calzoni (177,5 millions, soit 4,35%), la société commune entre Fincantieri (51%) et Leonardo (49%) Orizzonte Sistemi navali (172,6 millions soit 4,22%) et le constructeur de blindés légers Iveco Defence (169 millions soit 4,14%).

Fincantieri dans le top 10

Au septième rang en 2019, le chantier naval Fincantieri, partenaire de Naval Group dans le cadre de la société commune à 50/50 Naviris, réapparait dans les quinze premières entreprises italiennes exportatrices, qui ont réalisé l'an dernier 92,6% des ventes d'armes...