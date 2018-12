Airbus, Leonardo : l'Espagne s'offre 23 NH90 supplémentaires

Airbus Helicopters et Leonardo ont terminé l'année sur une très belle commande. Selon nos informations, l'Espagne a signé un contrat avec le consortium NHIndustries (NHI), composé d'Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) et le néerlandais Fokker (5,5%) portant sur l'acquisition de 23 NH90, dont sept dans une version navale tactique. Le gouvernement espagnol avait décidé en septembre, lors d'un conseil des ministres, de consacrer une enveloppe budgétaire de 1,5 milliard d'euros à l'achat de 23 nouveaux NH90 (dix pour l'armée de Terre, six pour l'armée de l'Air et sept pour la Marine). Le montant du contrat s'élève à 1,38 milliard d'euros (hors TVA).

2018 a vraiment marqué le retour du NH90 sur le plan commercial avec deux belles commandes : Qatar (28 NH90) et Espagne. Il y avait des années que le NH90 n'avait pas été exporté. La Nouvelle-Zélande en 2007 et la Belgique en 2008 avaient été les derniers pays à s'offrir des appareils de ce type. Fin 2015, le ministère de la Défense français avait commandé six hélicoptères NH90 dans sa version de transport tactique (TTH) destinés à l'aviation légère de l'armée de terre. Au total, 543 NH90 ont été commandés par les clients dans le monde entier.

Une flotte renouvelée à partir de 2006

Le programme de renouvellement de la flotte d'hélicoptères a débuté en 2006 avec l'intention d'acquérir 45 hélicoptères NH90. Toutefois, en raison de restrictions budgétaires de l'époque, l'Espagne n'avait acheté que 22 appareils dans la version terrestre (TTH). Les nouveaux appareils de l'armée de Terre et de l'Air vont remplacer des Super Puma (AS332) tandis que ceux de la marine vont succéder aux très vieux Sikorsky S-60 pour des missions de transport tactique. En septembre, l'Espagne avait également décidé de moderniser ses hélicoptères lourds américains CH-47D Chinook pour un montant de 819 millions d'euros (livraison entre 2021 et 2025).