Exportations d'armes : l'Allemagne approuve de nouvelles livraisons au Moyen Orient

Après une année faste pour les exportations d'armes allemandes en 2019, les affaires se poursuivent pour les industriels germaniques. Ainsi, selon nos informations, le conseil de sécurité allemand a validé la semaine dernière les livraisons d'un certain nombre de matériels militaires à des pays du Proche et du Moyen Orient. Conformément à son processus, Berlin délivre une licence de livraison après avoir déjà pourtant validé une licence pour autoriser une 'exportation. Dans ce lot, le conseil de sécurité allemand a notamment approuvé la livraison à l'Egypte d'un sous-marin U-209/1400 (le S-43), qui a été fabriqué par ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Le second (S-44) exemplaire doit être en principe livré dans deux ans. Signé en 2015, le contrat pour la livraison pour ces deux sous-marins s'élève à 900 millions d'euros.

Berlin a également autorisé la livraison de quatre corvettes Sa'ar 6 (TKMS/GNY-K) d'un seul bloc. Contrairement à l'Egypte dont les livraisons allemandes doivent faire l'objet d'une approbation au cas par cas (un sous-marin à la fois). Les négociations autour de ce contrat avait initialement fait l'objet de soupçons de corruption en 2011. Au total, la commande est estimée à 450 millions d'euros, dont un tiers est subventionné par le gouvernement allemand. La première corvette israélienne, qui va être prochainement livrée à la marine israélienne, vont servir à la défense des champs gaziers israéliens. Enfin, Berlin a approuvé la livraison de munitions pour les blindés qataris (180 millions d'euros).

Des industriels de l'armement allemands en pleine forme

Les exportations d'armes de l'Allemagne étaient 17% plus élevées en 2015-2019 (soit une part mondiale de 5,8 % qu'en 2010-2014 (5,3%), selon l'Institut international de recherche sur la paix (Sipri), basé à Stockholm. Sur cette période, Berlin se classe au quatrième rang derrière les Etats-Unis (36% des ventes), la Russie (21%) et la France (7,9%). Les industriels allemands ont principalement exporté en Corée du sud (18% des exportations d'armes allemandes), qui a notamment reçu quatre sous-marins allemands, en Grèce (10%) et en Algérie (8,1%).

Par région, les exportations allemandes sont principalement destinées à l'Asie/Océanie (30%), puis vers l'Europe (26%), le Moyen orient (24%), la zone Amérique (11%) et, enfin, l'Afrique (8,3%). Enfin, les livraisons de sous-marins ont représenté 39% des exportations allemandes sur la période 2015-2019. Outre les quatre sous-marins livrés à la Corée du Sud, TKMS en a remis trois à la Grèce et à l'Egypte, deux à la Colombie et à l'Italie et, enfin, un à Israël. En 2019, les exportations d'armes allemandes ont augmenté de 65% de janvier à mi-décembre 2019 par rapport à 2018 et ont atteint un record de 7,95 milliards d'euros, selon les chiffres du ministère de l'Économie annoncés fin décembre..

Gel des exportations vers l'Arabie Saoudite

L'Allemagne a récemment prolongé l'embargo des ventes d'armes à destination de l'Arabie Saoudite jusqu'au 31 décembre 2020. Lors d'un point presse, un porte-parole de la chancellerie a annoncé lundi qu'"aucune nouvelle demande (de licences d'exportation, ndlr) sur l'Arabie Saoudite ne sera autorisée jusqu'au 31 décembre 2020". Ce qui signifie que les livraisons ne sont pas annulées mais à nouveau suspendues. Berlin avait décidé en novembre 2018 un embargo des ventes et des livraisons d'armes à destination de Ryad après l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Ce gel avait été prolongé en septembre 2019 pour six mois.